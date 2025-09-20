Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ordu'da bulundu! Dev mantarlar görenleri hayrete düşürdü

Ordu'da ailesiyle orman gezisine çıkan vatandaş dev mantarlar buldu. Her birinin yaklaşık 3 kilo olduğunu belirten vatandaş, "Toplamda 10 kiloya yakın dev mantarlar topladık" dedi.

Ordu'nun Akkuş ilçesine bağlı Tuzakköy Mahallesi'nde 47 yaşındaki Ali Çiçek, yağmur sonrası ailesiyle çıktığı orman yürüyüşünde dev mantarlar ile karşılaştı.

"TOPLAM 10 KİLOYA YAKIN DEV MANTARLAR TOPLADIK"

Mantarları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Ali Çiçek, "Yağmurdan sonra ailemle ormanda yürürken büyük mantarlarla karşılaştık. Mantarların her biri yaklaşık 3 kilogram. Toplamda 10 kiloya yakın dev mantarlar topladık" dedi.

Çiçek, topladıkları mantarın "bal mantarı" türü olduğunu, bölgede sürekli toplayarak tükettiklerini sözlerine ekledi. 

