Sedef ve kaşıntı gibi rahatsızlıklara şifa! Doktora gidip çare bulamayanlar "Uyuz Gölü" ile iyileşiyor

Sivas'ta asırlardır ‘Uyuz Çermiği' olarak bilinen Uyuz Gölü, özellikle yaz aylarında vatandaşların uğrak noktası oluyor.

Sivas merkeze 30, Bakırcıoğlu köyüne ise 2 kilometre uzaklıkta bulunan doğal kaynak suyu, romatizmal rahatsızlıklar ve çeşitli cilt hastalıklarına iyi geldiği inancıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Derideki döküntü, sivilce ve özellikle uyuz gibi rahatsızlıklara faydalı olduğu söylenen su, şifa arayanların uğrak noktası haline geldi. Şifalı sudan haberdar olan birçok kişi ise, hem Türkiye'nin farklı illerinden hem de yurtdışından kilometrelerce yol kat ederek göle gelip çare arıyor.

"YAZIN BURASI HİÇ BOŞ KALMIYOR"

Bakırcıoğlu köyünde yaşayan Mikail Şimşek, "Bu su Uyuz Gölü ya da Uyuz Çermik olarak bilinir. Sedef hastalığına ve kaşıntıya iyi geliyor. Yazın burası hiç boş kalmıyor, günde 3-4 araba buraya geliyor. İl dışından gelenler dahi oluyor. Ordu'dan arkadaşlarım geldi, suya girdiler, hatta yanlarında su da götürdüler. Daha sonra aradıklarında kaşıntılarının geçtiğini söylediler. Almanya'da iyileşemeyip burada şifa bulanlar var. Bu göl bulunmaz bir hazine. Yolu yapılır, çevre düzenlemesi yapılırsa çok daha kullanışlı olur " diye konuştu.

"AVRUPA'DA İYİLEŞEMEYEN KİŞİLER BURADA ŞİFA BULUYOR"

Halil İbrahim Şimşek ise gölün uzun yıllardır şifa arayanların uğrak yeri olduğunu belirterek, "Burası asırlardır Uyuz Çermik olarak bilinir. Yazın çok kalabalık oluyor ve gelen insanlar şifa bulduklarını söylüyorlar. Avrupa'da birçok doktora gidip iyileşemeyen, fakat buraya gelip fayda gören kişiler var. Doğal bir ortam ve temiz havası var. Ancak açık alan olduğu için kadınlar göle girmekte zorlanıyor. Buraya banyo ve havuz şeklinde bir düzenleme yapılırsa çok daha faydalı olur" dedi.