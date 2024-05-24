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Sivas'taki saatli siren 85 yıldır hiç susmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türasaş, Sivas, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ta her gün aynı saatlerde çalan saat kulesinde, 85 yıldır siren sesi yankılanıyor.

Sivas'ta 1939 yılında ulusal ve uluslararası demiryolu sektöründe kullanılan farklı tip ve özellikteki yük vagonlarının bakım, onarım ve imalatı, her türlü raylı sistem aracına ait yedek parçaların üretimi için kurulan TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, ülke ekonomisine sunduğu katkının yanında tarihi saat kulesi ve kuleden yayılan siren sesiyle de dikkat çekiyor.

Sivas'taki saatli siren 85 yıldır hiç susmuyor - 1. Resim

Su deposu olarak kurulan 44 metre uzunluğundaki kule, zamanla işlevini yitirerek saat kulesine dönüştürüldü.

85 yıl önce çalışanların zamanı takip edebilmesi için tasarlanan saat kulesine bir de boru sesi eklendi.

Sivas'taki saatli siren 85 yıldır hiç susmuyor - 2. Resim

Günümüzde hala işlevini sürdüren saati gören çalışanlar mesainin başladığını, molanın geldiğini ve mesainin bittiğini saatte bakarak öğrenirken, saati göremeyen çalışanlar ise çıkan boru sesinden vaktin geldiğini anlıyor. Kentin simgesi haline gelen saat kulesi ve boru sesi, kentte yaşayan herkes tarafından biliniyor.

TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürü Atanur Karadağ, günümüzde olmasa da geçmişte bu sesi duyan kadınların eşlerinin bu borudan çıkan sesten sonra eve geleceğini anlayıp yemek yaptığını belirtti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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