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Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçileri hayran bırakıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ladik, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da bulunan ve bünyesindeki 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi 4 su kuyusu ile 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi ile göz kamaştıran Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Ladik ilçesinde 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi içerisindeki 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile dikkat çekiyor.

Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçileri hayran bırakıyor - 1. Resim

Birçoğu yakılmak ve yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan 22 ahşap ambar ile Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde sergileniyor.

Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçileri hayran bırakıyor - 2. Resim

Ambarköy'de; içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşam olduğu gibi yansıtılıyor.

Köyde ayrıca geçmişte insanların günlük hayatlarında kullandıkları ancak bugün sadece hatıralarında kaldığı tarihi eser, alet ve eşyalar sergileniyor.

Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçileri hayran bırakıyor - 3. Resim

Ziyarete gelen vatandaşlar, ortamı çok beğendiklerini, tarihi yeniden canlandırıldığından duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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