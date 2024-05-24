Samsun Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçileri hayran bırakıyor

Samsun'da bulunan ve bünyesindeki 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi 4 su kuyusu ile 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi ile göz kamaştıran Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini bekliyor.

Ladik ilçesinde 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurulan Ambarköy Açık Hava Müzesi içerisindeki 17, 18 ve 19'uncu yüzyılda yapılan ahşap ambarlar ile dikkat çekiyor.

Birçoğu yakılmak ve yıkılmak üzereyken vatandaşlardan hibe yoluyla toplanan 22 ahşap ambar ile Ambarköy Açık Hava Müzesi'nde sergileniyor.

Ambarköy'de; içinden akan deresi, gölü, su değirmeni, seyir kulesi, ahşap çocuk oyun parkı, ahşap ve zincirli köprüleri ve külliyesi ile doğal yaşam olduğu gibi yansıtılıyor.

Köyde ayrıca geçmişte insanların günlük hayatlarında kullandıkları ancak bugün sadece hatıralarında kaldığı tarihi eser, alet ve eşyalar sergileniyor.

Ziyarete gelen vatandaşlar, ortamı çok beğendiklerini, tarihi yeniden canlandırıldığından duydukları memnuniyeti ifade ediyorlar.