Yeni Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı!

Sultanahmet Meydanı'nda bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, zengin ve çeşitlendirilmiş yeni eser koleksiyonu ile kapılarını aralıyor. Tarihi ve kültürel mirasın en özel örneklerini gözler önüne seren 30 yeni eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sultanahmet Meydanı’nda bulunan eski Defter-i Hakani Nezareti (Tapu Kadastro Müdürlüğü) binası, 2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Ayasofya’nın kuruluşundan itibaren günümüze gelene kadar geçirdiği değişimlerin anlatıldığı bir müzeye dönüştürülmüştü.

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya'nın bin 700 yıllık tarihini, son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölen olarak ziyaretçilere sunmaya başlamıştı.

Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi'nin tarihine ışık tutan müze, zengin ve çeşitlendirilmiş yeni eser koleksiyonu ile kapılarını tekrar açtı. Müzenin teşhirine eklenen 30 yeni esere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Güncellenen 'Müze Tarihi Eserler Koleksiyonu' arasında, 15. yüzyıldan kalan Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim cüzü, nadide şamdanlar ve Hıristiyanlık dinine ait litürjik malzemeler yer alırken, bu parçalar ziyaretçilere geniş bir tarih yelpazesinde yolculuk yapma imkanı sunuyor. Ayasofya'nın yapımında kullanılan ve üzerinde eski Grekçe kitabelerde bulunan tarihi tuğla ile Fossatti Kardeşler tarafından yapılan ve kubbedeki dört Seraphim Meleği'nin yüzünü kaplayan bronz madalyonlar da sergileniyor.

FATİH SULTAN MEHMED'İN MİRASI

Müze, İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Ayasofya Camii Vakfı'na dair belgeleri sergiliyor. Bu belgeler, vakfın idaresi ve yapılan harcamalar hakkında detaylı bilgiler sunuyor. Fatih Sultan Mehmet bölümünde sergilenen vakfa ait tarihi belgeler, ziyaretçilere tarihin derinliklerine gitme fırsatı sunarak, bu eşsiz mirasın korunmasının ve anlaşılmasının önemini vurguluyor.

30 ADET YENİ ESER MÜZEMİZİN TEŞHİRİNE EKLENDİ

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'ne yeni eklenen eser koleksiyonu hakkında konuşan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müze Müdürü Murat Bozcu şunları söyledi:

"Burası Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde tapu hizmetlerinin yürütüldüğü bir bina olarak kullanılıyorken, 2023 yılında Ayasofya-i Kebir Câmi-i Şerifi'nin bin 700 yıllık tarihinin anlatıldığı bir müzeye dönüştürüldü.

Sultanahmet Meydanı'nda ayrı bir bina olarak hizmet veren müzemizde, ilk iki katta son teknolojik imkanların kullanıldığı, gelişmiş görsel ve işitsel sistemlerin bulunduğu bir dijital bölümümüz var.

Buradaki zengin içerik sayesinde ziyaretçilerimiz Ayasofya'nın ilk inşasından itibaren Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesine ve Ayasofya'yı bir camiye çevirmesine bununla ilgili Ayasofya Vakfı'nı kurmasına daha sonra Sultan 2. Selim döneminde Mimar Sinan'ın, Ayasofya'ya yaptığı güçlendirmeler, mühendislik harikası destekler gibi bilgiler de dijital bölümde anlatılıyor."