Yeni eserlerle Ayasofya tarihi... Müzenin koleksiyonu çeşitlendi

İstanbul’daki Sultanahmet Meydanı’nda yer alan meşhur Defter-i Hakani Nezareti binasında geçen sene temmuz ayında kapılarını açan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesinin koleksiyonu yenilendi...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Müzede, kadim mabedin 1.700 senelik tarihi, son teknolojilerin yardımıyla görsel ve işitsel bir şölen olarak ziyaretçilere sunuluyor. Bunun yanında mekânın bir katında tarihî nesnelere de yer veriliyor. Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, çeşitlendirilmiş yeni eser koleksiyonu ile kapılarını aralıyor. Sergi salonunda, Doğu Roma ve Osmanlıdan gelen ve çoğu ilk defa sergilenen kıymetli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Güncellenen “Müze Tarihî Eserler Koleksiyonu” arasında, 15. yüzyıldan kalan Kur’ân-ı kerim ve cüzler, nadide şamdanlar ve Hıristiyanlık dinine ait litürjik malzemeler yer alıyor. Ayasofya’nın yapımında kullanılan ve üzerinde eski Grekçe kitabeler bulunan tarihî tuğla ile Fossatti Kardeşler tarafından yapılan ve kubbedeki dört Seraphim Meleği’nin yüzünü kaplayan bronz madalyonlar da sergileniyor. Bu parçalar, ziyaretçilere geniş bir tarih yelpazesinde yolculuk yapma imkânı sunuyor.

MüzeKart’ın geçmediği Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesinin giriş ücreti, yabancı

ziyaretçiler için 25 avro, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içinse 125 Türk lirası.

FATİH’İN MİRASI

Müze, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Ayasofya Camii Vakfına dair belgeleri sergiliyor. Fatih Sultan Mehmet bölümünde sergilenen vakfa ait tarihî belgeler de dikkat çekiyor.