İspanya, Arda ve Mbappe ortaklığını konuşuyor! "Türk futbolcu operasyonun başına geçti"

İspanya LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yenerek, Barcelona maçı öncesi 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 65. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna girdi. Milli futbolcu, 80. dakikada Kylian Mbappe'ye yaptığı asistle maça damgasını vurdu.

Maçın ardından İspanyol basını, Arda Güler ve Mbappe ortaklığına bir defa daha dikkat çekti ve milli futbolcumuzla ilgili övgülerde bulundu.

MARCA: Arda Güler, Madrid'e ışık tuttu. Maç tehlikeli bir şekilde 0-0'da gidip geliyordu, ta ki Arda Güler oyuna girene kadar.

"ARDA ADIMINI ATAR ATMAZ ASİST YAPTI"

SPORT: Güler-Mbappe ikilisi tıkanan Real Madrid'i açıyor. Xabi Alonso'nun Real Madrid'inde kesin olan bir şey varsa o da Kylian Mbappe ve ikincisi de, Fransız yıldızı en iyi sezen ve onu en iyi besleyen Arda Güler'dir. Arda sahaya adımını atar atmaz Mbappe'ye golün asistini yaptı, takımlarına galibiyeti getiren gol geldi.

"BU ORTALIK GALİBİYETİ GETİRDİ"

LA SEXTA: Fransız yıldız Mbappe, Arda Güler ile yaptığı harika bir ikili oyunun ardından beraberliği bozdu. Getafe-Real Madrid maçındaki bu ortaklık, takımlarına galibiyeti getirdi.

"TÜRK FUTBOLCU OPERASYONUN BAŞINA GEÇTİ"

AS: Mbappe'nin VIP ortağı Güler. Real, üretkenlikte zorlanan durgun bir görüntüdeydi, ancak Güler sahaya çıkana kadar. Türk futbolcu, operasyonun başına geçti ve Mbappe ile arasındaki özel bağı bir defa daha ortaya koydu.

8 GOLLÜK KATKI

Real Madrid ile 2029 yılına kadar kontratı bulunan 20 yaşındaki futbolcu, bu sezon 11 maçta 3 gol atıp 5 asist kaydetti.

Takımın gol yükünü çeken Kylian Mbappe ise 11 karşılaşmada 15 kez fileleri sarstı ve 2 gol pası verdi.