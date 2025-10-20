Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Esenyurt'ta babasının kamyonetini kaçırdı! Ortalığı birbirine kattı

Yaşam Haberleri

Esenyurt'ta 17 yaşındaki çocuk, babasının kamyonetini kaçırdıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. İş yerinin merdivenlerine çarpan ehliyetsiz çocuk, civardaki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, babasının kamyonetini kaçıran çocuk, direksiyon hakimiyetini kaybedip iş yerinin merdivenlerine çarptı. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz cumartesi günü Esenyurt ilçesi İnönü Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ehliyeti olmayan 17 yaşındaki çocuk, babasının kamyonetiyle tur atmak istedi. Kısa bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden çocuk, hızla bir iş yerinin merdivenlerine çarparak durabildi. Araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi.

KAZA ANI, KAMERALARA YANSIDI 

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazaya karışan çocuğa sağlık ekibi olay yerinde müdahale ederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

