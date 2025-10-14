Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Esenyurt'ta feci kaza! Çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü

Esenyurt'ta feci kaza! Çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Neşe'yi çöp kamyonu ezdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi.

İstanbul Esenyurt'ta Mehmet Akif Mahallesi 1828. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Dökmeci, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

KAZA ANI KAMERADA

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Eskişehir-Ankara yolunda tır devrildi, trafik durdu!
