Esenyurt'ta feci kaza! Çöp kamyonunun çarptığı genç kadın öldü
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen 35 yaşındaki Neşe'yi çöp kamyonu ezdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede can verdi.
İstanbul Esenyurt'ta Mehmet Akif Mahallesi 1828. Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Neşe Dökmeci'ye (35) çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Dökmeci, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAZA ANI KAMERADA
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş