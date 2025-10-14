Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Eskişehir-Ankara yolunda meydana gelen kazada şeker yüklü tır devrildi. Ulaşım aksadı, trafik durma noktasına geldi, yolu kullanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Eskişehir-Ankara kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Eskişehir-Ankara yolunda tır devrildi, trafik durdu! - 1. Resim

DEVRİLEN TIR ULAŞIMI AKSATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

