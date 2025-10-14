Eskişehir-Ankara yolunda tır devrildi, trafik durdu!
Eskişehir-Ankara yolunda meydana gelen kazada şeker yüklü tır devrildi. Ulaşım aksadı, trafik durma noktasına geldi, yolu kullanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.
Eskişehir-Ankara kara yolunda Ubeyt A. idaresindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
DEVRİLEN TIR ULAŞIMI AKSATTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, Eskişehir-Ankara kara yolunda ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.
