Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > L’Etape Türkiye by Tour de France 2025: İki kıta arası pedal

L’Etape Türkiye by Tour de France 2025: İki kıta arası pedal

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
L’Etape Türkiye by Tour de France 2025: İki kıta arası pedal
Bisiklet, Spor, Türkiye, İstanbul, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul, bisiklet tutkunlarını ikinci kez ağırladı. L’Etape Türkiye by Tour de France 2025, unutulmaz anlara sahne oldu.

Organizasyona, dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla bisikletçi katıldı. Yarışta, erkekler uzun parkurda Gökhan Uzuntaş, kadınlar uzun parkurda Gökçe Demirsoy birinci olurken; erkekler kısa parkurda Murat Uslu, kadınlar kısa parkurda ise Sevcan Alper Özcan zafere ulaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TFF, Berke Özer için kararını verdi! Men cezası uygulanacak mı?Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı: Ferdi Kadıoğlu, Goretzka ve Kim Min-Jae... - SporTedesco'nun transfer listesi ortaya çıktıTürkiye’nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var! - SporTürkiye’nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var!TFF, Berke Özer için kararını verdi! Men cezası uygulanacak mı? - SporTFF, Berke Özer için kararını verdiCengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor - SporCengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyorTürkiye'nin Gürcistan maçı 11'i netleşti: İşte Montella'nın kadro tercihi - SporTürkiye'nin Gürcistan maçı 11'i netleştiİsveç'in Dünya Kupası hayalini Kosova bitirdi: 210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti - Spor210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...