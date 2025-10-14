L’Etape Türkiye by Tour de France 2025: İki kıta arası pedal
İstanbul, bisiklet tutkunlarını ikinci kez ağırladı. L’Etape Türkiye by Tour de France 2025, unutulmaz anlara sahne oldu.
Organizasyona, dünyanın dört bir yanından 2 binden fazla bisikletçi katıldı. Yarışta, erkekler uzun parkurda Gökhan Uzuntaş, kadınlar uzun parkurda Gökçe Demirsoy birinci olurken; erkekler kısa parkurda Murat Uslu, kadınlar kısa parkurda ise Sevcan Alper Özcan zafere ulaştı.
