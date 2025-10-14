Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var!

Türkiye’nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var!

Türkiye'nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var!
Türkiye, Bulgaristan galibiyetiyle Dünya Kupası yolunda kritik bir eşiği geçmiş oldu. A Milli Takım, Gürcistan'ı mağlup ederse ikinciliği büyük ölçüde garantileyecek ve play-off macerasına 1. torbadan başlayacak.

Ay yıldızlılar Kocaeli’de Gürcistan’ı da yenerse hem ikinciliği büyük oranda garantilemiş olacak hem de play-off macerasına 1. torbadan başlayacak. 1. torbada olmamız durumunda İtalya, Ukrayna gibi ülkelerle baraj maçı oynamak zorunda kalmayacağız. İlk maçı yani yarı finali (tek maç) kendi sahamızda oynayacağız. Fakat final maçının stadını kura çekimi belirleyecek.

BİZİ NELER BEKLİYOR?

Elemelerde şu ana kadar oluşan puan durumlarına bakıldığında ilk maçta karşılaşma ihtimalimizin en yüksek olduğu ülkeler; Kuzey İrlanda, İsveç, Moldova, Romanya, Kuzey Makedonya, Galler ve San Marino şeklinde görünüyor. İlk maçta rakibimizi saf dışı bırakırsak Dünya Kupası’na gitmeden önceki son maçımızda (finalde) karşılaşacağımız rakip, ikinci ve üçüncü torbada yer alan grup ikincilerinden kazanan ülkelerden biri olacak. 

PLAY-OFF TURU NASIL?

Dünya Kupası’na Avrupa’dan gruplarını birinci bitiren 12 takım doğrudan bilet alacak. Grup ikincisi 12 takım ile Uluslar Ligi’nde en iyi grup birincisi olup Dünya Kupası elemelerinde ilk ikiye giremeyen takımlardan dördü yani toplam 16 takım play-off turunda yarı final ve final mücadelesi verecek. Finalleri kazanan dört takım daha Dünya Kupası’na gidecek. 

2022'DE ELENMİŞTİK

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası öncesinde de A Millî Takım, grup ikincisi olarak play-off turuna kalmış ve kurada Portekiz ve İtalya’nın yer aldığı C yoluna düşmüştü. Yarı finalde Portekiz ile eşleşen A Millî Takım, rakibine yenilerek elenmişti. Burada İtalya’yı eleyen Kuzey Makedonya ile Portekiz karşılaşmış, Portekiz Dünya Kupası biletini almıştı.

