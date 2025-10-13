Kerem Aktürkoğlu'ndan Can Uzun cevabı: Onun da zamanı gelecektir

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü haftasında Gürcistan'ı konuk edecek olan A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"FİNAL MAÇI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Gürcistan maçını final olarak gördüklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Maçın önemini her iki takım da çok iyi biliyor. Biz bu karşılaşmayı bir final maçı olarak görüyoruz. Gürcistan da aynı şekilde düşünüyor. Gruptaki dengeleri belirleyebilecek bir maç olacak. Kazanırsak, play-off şansımızın artacağının ve hedefe bir adım daha yaklaşacağımızın farkındayız." dedi.

"HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Milli Takım'da bir sorun olmadığını kaydeden Kerem, "Milli takımda hiçbir sorun yok. Çok güzel bir hava var. Bu da sahaya sonuç olarak yansıyor. İspanya maçı hariç gayet güzel ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ZAMANI GELECEKTİR"

Forvet mevkisinde oynatılmasına yönelik eleştirilere cevap veren Kerem Aktürkoğlu, "Hangi mevkide oynadığımızın bir önemi yok. Forvette iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum. Ben memnunum, umuyorum hocam da memnundur. Can Uzun'un zamanı gelecektir, benim yerime oynayacağı zamanlar da olacaktır. Kimsenin yerinin bir garantisi yok." dedi.