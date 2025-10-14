Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı: Ferdi Kadıoğlu, Goretzka ve Kim Min-Jae...

EMİN ULUÇ - Sadettin Saran, Ali Koç’tan, Domenico Tedesco da Jose Mourinho’dan enkaz devralmış. Saran ve ekibi, Koç döneminin ağır mali yüküyle yüzleşirken, Tedesco da Mourinho’nun yeterli antrenman yaptırmadığı, mental olarak dibe vurmuş oyuncuları toparlama çabasında.

İlgili Haber Lamine Yamal için 400 milyon avroluk astronomik teklif

Ancak yönetime sunduğu raporda takımın fiziksel yetersizliğine dikkati çeken İtalyan, bu durumun gerekli çalışmalarla aşılabileceğini belirtse de kafasındaki oyun planını uygulamak için transferin şart olduğunun altını çizdi. Kadro mühendisliğindeki hatalara değinen Tedesco, ara dönemde stoper, sol bek, orta saha ve golcü istedi.

İlgili Haber İlkay Gündoğan tepki gösterdi: Futboldan anlamıyorlar

BUNLAR OLMAK ZORUNDA

Brown’un dörtlü savunma için uygun olmadığını belirten Tedesco, bu mevkiye takviye isterken ön plana çıkan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Stoperde aksayan Oosterwolde’nin yerine ise akla gelen ilk oyuncu Kim Min-Jae.Sezon başında yapılmayan 8 numara için Tedesco’nun yönetime sunduğu listesinin başında Leon Goretzka yer alıyor.

İtalyan bir de sırtı kaleye dönük oynayabilen bir golcü istiyor. Bayern’de rotasyon oyuncusuna dönüşen Kim geri dönmeye sıcak bakarken, Tedesco, Kim’le aynı durumdaki eski öğrencisini de Fenerbahçe’ye gelmeye ikna edebileceğine inanıyor.