Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı: Ferdi Kadıoğlu, Goretzka ve Kim Min-Jae...

Fenerbahçe'de Tedesco'nun transfer listesi ortaya çıktı: Ferdi Kadıoğlu, Goretzka ve Kim Min-Jae...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de Tedesco&#039;nun transfer listesi ortaya çıktı: Ferdi Kadıoğlu, Goretzka ve Kim Min-Jae...
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin Alman Hocası yönetimden takviye istiyor. Raporunda kadro mühendisliğindeki hatalara değinen Tedesco, ara dönemde stoper, sol bek, orta saha ve golcü istedi.

EMİN ULUÇ - Sadettin Saran, Ali Koç’tan, Domenico Tedesco da Jose Mourinho’dan enkaz devralmış. Saran ve ekibi, Koç döneminin ağır mali yüküyle yüzleşirken, Tedesco da Mourinho’nun yeterli antrenman yaptırmadığı, mental olarak dibe vurmuş oyuncuları toparlama çabasında.

Ancak yönetime sunduğu raporda takımın fiziksel yetersizliğine dikkati çeken İtalyan, bu durumun gerekli çalışmalarla aşılabileceğini belirtse de kafasındaki oyun planını uygulamak için transferin şart olduğunun altını çizdi. Kadro mühendisliğindeki hatalara değinen Tedesco, ara dönemde stoper, sol bek, orta saha ve golcü istedi.

BUNLAR OLMAK ZORUNDA

Brown’un dörtlü savunma için uygun olmadığını belirten Tedesco, bu mevkiye takviye isterken ön plana çıkan isim Ferdi Kadıoğlu oldu. Stoperde aksayan Oosterwolde’nin yerine ise akla gelen ilk oyuncu Kim Min-Jae.Sezon başında yapılmayan 8 numara için Tedesco’nun yönetime sunduğu listesinin başında Leon Goretzka yer alıyor.

İtalyan bir de sırtı kaleye dönük oynayabilen bir golcü istiyor. Bayern’de rotasyon oyuncusuna dönüşen Kim geri dönmeye sıcak bakarken, Tedesco, Kim’le aynı durumdaki eski öğrencisini de Fenerbahçe’ye gelmeye ikna edebileceğine inanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da su kesintisi olacak! Küçükçekmece'de 6 mahallede 12 saat sular akmayacakTFF, Berke Özer için kararını verdi! Men cezası uygulanacak mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye’nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var! - SporTürkiye’nin Dünya Kupası yolu: İki baraj maçı var!TFF, Berke Özer için kararını verdi! Men cezası uygulanacak mı? - SporTFF, Berke Özer için kararını verdiCengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor - SporCengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyorTürkiye'nin Gürcistan maçı 11'i netleşti: İşte Montella'nın kadro tercihi - SporTürkiye'nin Gürcistan maçı 11'i netleştiİsveç'in Dünya Kupası hayalini Kosova bitirdi: 210 milyon avroluk golcüler sıfır çekti - Spor210 milyon avroluk golcüler sıfır çektiAlmanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı - SporAlmanya'da 66-0'lık fantastik maç: Türk stoper 17 gol attı
Sonraki Haber Yükleniyor...