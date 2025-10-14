Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Cengiz Ünder, Beşiktaş'ta kalmak istiyor

Güncelleme:
Cengiz Ünder siyah beyazlı formayı çok sevdi. Beşiktaş’ın Sergen Yalçın’ın özel isteği üzerine F.Bahçe’den kiraladığı hücum oyuncusu kalıcı işlere imza atmak istiyor.

MURAD TAMER - Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın göreve geldikten sonra ilk istediği isim olan Cengiz Ünder, siyah beyazlı formayı bırakmak istemiyor. Kiralık gelen tecrübeli oyuncunun siyah beyazlı ekipte kalmak istediği öğrenildi. 6 milyon avro satın alma opsiyonu bulunan Cengiz, performansını artırarak ‘kalıcı’ olmayı hedefliyor. Yönetimin de oyuncunun bu isteği doğrultusunda Fenerbahçe ile temaslarını sıklaştıracağı belirtildi.

HIRSLI VE İSTEKLİ 

Cengiz Ünder’in idmanlardaki performansıyla teknik heyeti etkilediği, takıma uyum sürecini kısa sürede tamamladığı ifade edildi. Siyah beyazlıların, bonservisini almayı planladığı Ünder’in F.Bahçe’yle 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 28 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 4 maçta süre aldı ve 1 gol kaydetti. Cengiz’in piyasa değeri ise 7 milyon avro olarak gösteriliyor.

