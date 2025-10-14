Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TİHEK'ten örnek karar: Başörtüsü ayrımcılığına 204 bin lira ceza kesildi!

TİHEK'ten örnek karar: Başörtüsü ayrımcılığına 204 bin lira ceza kesildi!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
TİHEK, başörtülü kadınların açık havuza alınmaması kararını din ve inanç temelinde ayrımcılık sayarak TSYD’ye 204 bin lira ceza verdi. Anayasa’nın 24. maddesi hatırlatılarak, inanç özgürlüğüne uygun hayata saygı vurgulandı.

HABER MERKEZİ- Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), din ve inanç temelinde ayrımcılıkla ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin (TSYD) İstanbul Levent’teki tesisinde yaşanan olayda, dernek üyesi M.İ’nin eşi M.İ, tesettürlü olduğu gerekçesiyle açık havuza alınmadı.

Görevlilerin yalnızca kapalı havuzu kullanabileceğini söylemesi üzerine M.İ. ‘Açık havuzu kullanmayacağını, sadece çocuklarının başında bekleyeceğini’ belirtti.  Ancak  tesettürlü olduğu için girişine yine de izin verilmedi. Olayın basına yansıması üzerine TİHEK, resen inceleme başlattı.

ANAYASA'NIN 24. MADDESİ HATIRLATILDI

Yapılan incelemede, TSYD Başkanı tarafından tesettürlü üyelerin veya üyelerin tesettürlü eşlerinin havuz alanına alınmaması yönünde sözlü talimat verildiği tespit edildi.

Bunun üzerine TİHEK, 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu kapsamında, din ve inanç temelinde ayrımcılık yapıldığına hükmederek derneğe üst sınırdan 204 bin 285 lira idari para cezası kesti.

Kararın gerekçesinde, Anayasa’nın 24. maddesi hatırlatılarak herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahip olduğu vurgulandı. TİHEK, hiç kimsenin inancı veya inancına uygun hayat biçimi sebebiyle farklı muameleye tabi tutulamayacağını vurguladı.

