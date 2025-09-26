28 Şubat kâbusu KKTC’de hortladı! Liselerde başörtüsüyle eğitim yasaklandı

YILMAZ BİLGEN / KKTC - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) hükûmetin liselerde öğrencilerin başörtüsüyle öğrenim görebilmeleri için değiştirilen “Disiplin Tüzüğü”, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edildi. Gazetemize konuşan Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, AYM kararını “28 Şubat’ın Kıbrıstaki izdüşümü” olarak nitelendirdi.

Kıbrıs’ta yüksek yargının çok farklı bir statüsü olduğunu belirten Bakan Arıklı “Belirli bir grup tarafından idare edilen ve kendi kendilerini seçen bir yapı. Hükûmet olarak biz Kıbrıs halkının iradesini temsilen bir karar aldık ve başörtüsü meselesine yönelik çözüm ürettik. Liselerde başörtüsünü serbest bırakan bir tüzük hazırladık. Yargı da 3’e 2 oyla bu tüzüğü iptal etti ve yasa yapılmasını istedi. Yakında bir seçim var ve bu karar bir yönü ile seçimleri sabote etme boyutu taşıyor. Olayın bu noktaya gelmesinde dışarıdan fonlanan bazı yapılar var. Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) uzun süredir bu olayı kaşıyor. Dertleri bu çocukları eğitim hakkından mahrum etmek. Mevcut tablo dâhilinde bunu başardılar” dedi.

RUM TARAFINDA SERBEST

Başörtülü eğitim tartışmasının çağdışı ve modern bilim kalıplarına aykırı olduğunu hatırlatan Kuzey Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Böyle bir yasak Rum tarafında dahi yok. Amaçları başka. Ülkeyi bu seçim atmosferinde kamplaştırmak istiyorlar. ANNAN planından bu yana KKTC ye AB den çok yoğun bir fon akışı var. Bazı sendikalar, STK, ve siyasi partiler yargı yoluyla bu millete birşey dayatmaya çalışıyor. Biz yargının kendi kendini seçen yapısından rahatsızız. Acilen Adalet Bakanlığı kurulmasını istiyoruz. Yeni Anayasa hazırlamalıyız ve de Kuzey Kıbrıs’ta Başkanlık modeline geçmeliyiz. Yasama, yürütme ve yargı doğru bir biçimde yeniden dizayn edilmeli. Emimim ki hükûmet Meclis açılır açılmaz başörtüsü ile ilgili gerekli yasal düzenlemeyi yapacaktır” dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yüksek mahkemenin tepki çeken başörtü kararını gazetemize değerlendirdi.

780 MİLYONLUK FON DESTEĞİ

Ulusal Birlik Partisi Meclis Üyesi Özgür Yeğen, Kuzey Kıbrıs’la ilgili farklı hesapların olduğunu ve milyonlarca dolarlık fonlarla halkın manipüle edilmeye çalışıldığı bilgisini paylaştı.

Yeğen, “Alenen 5. Kol faaliyeti yürüten kurumlar var. Son başörtüsü olayı da bunun bir tezahürüdür. Kıbrıs’a Türkiye’den yüz bin dolar gelse hesap sorulur ancak KKTC’de birçok kişi ve kuruma 780 milyon Euroluk fon sağlanmış kimse hesap sormuyor. Üstelik bu resmiyete yansıyan belgeli boyutu. Bir de illegal para, kaynak transferleri var. AB şemsiyesi altında Kuzey Kıbrıs’ta alenen faaliyet yürüten bu tarz kuruluşlar var. İşbirlikçi arıyorlar. Sahte projelerle finansman sağlıyorlar. Türkiye düşmanlığı birincil madde. Başörtüsü krizinin merkezindeki Selma Eylem de bu nitelikte biri. Türkiye için ‘işgalci’ diyip AB’ye şikâyet etti. Yetinmedi ‘Türkler Suriye’yi de işgal etti’ diyerek öfke kustu. Türkiye için ‘mafya devleti’ diyen birisi yargıdan da bu desteği görebiliyorsa durumun ne derece vahim olduğunu hepimizin görmesi hayati önem taşıyor” diye konuştu.