KKTC’de başörtüsü serbestliği kısa sürdü! AYM'den tepki çeken karar

KKTC Anayasa Mahkemesi, liselerde başörtüsüne izin veren “Disiplin Tüzüğü”nü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. Karar sonrası mahkeme önünde destek ve tepki gösterileri yapıldı.

BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLÜĞÜ AYM'YE TAKILDI!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesinde bugün yapılan oturumda, Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

KARŞILIKLI PROTESTOLAR DÜZENLENDİ

Anayasa Mahkemesinin kararını, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ okudu. Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisinden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Mahkemenin kararı açıklanırken binanın önünde gösteri yaparak destekleyen ve karşı çıkan vatandaşlar, karşılıklı sloganlar attı.

MAYIS AYINDA SERBEST BIRAKILMIŞTI

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığının "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

KTOEÖS, karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesine taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

Öte yandan, Nisan 2025'te de, KKTC'deki 'başörtüsü yasağı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisini çekmişti. AK Parti MYK'ya gelen konuyla ilgili Erdoğan'ın "Bu, hadsizliktir. Önümüzdeki günlerde KKTC’ye bir ziyaret yapacağız. Gerekli mesajları orada vereceğiz. Bunları sıkılamazsan hadlerini bilmiyorlar" ifadelerini kullandığı haber olmuştu.