Ersin Tatar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM teşekkürü: Sesimiz, sözümüz oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada KKTC'ye yer verdiği için teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Buna göre Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum. Uluslararası toplum, Kıbrıs Türklerinin yarım asırdır maruz bırakıldığı haksız izolasyona artık son vermelidir" şeklindeki çağrısını memnuniyetle karşıladı.

Kıbrıs Türk halkının güvenli geleceğinin teminatının her zaman ana vatan Türkiye olduğunu vurgulayan Tatar, "Bizden hiçbir zaman esirgemediği desteğinden dolayı Sayın Erdoğan'a ne kadar teşekkür etsek azdır" ifadesini kullandı.

"SAYIN ERDOĞAN YİNE SESİMİZ, SÖZÜMÜZ OLDU"

Tatar, Filistin devletinin resmen tanınması ve Filistinli masumlara yönelik devam ettirilen soykırımın durdurulmasının en önemli gündem maddesi olduğu BM'nin 80. Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerini unutmadığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatar, şu ifadeleri kullandı: