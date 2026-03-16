Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babasını ve ağabeyini öldürdü: Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Sivas'ta babasını ve ağabeyini öldürüp, babaannesini yaralayan 15 yaşındaki çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, şiddet gördüğü için cinayeti işlediğini öne sürdü.
Sivas'ta bir evde çıkan tartışma sonucu silahlı saldırı meydana gelmiş, baba ve oğul hayatını kaybederken babaanne yaralanmış ve olayın şüphelisi 15 yaşındaki çocuk tutuklanmıştır.
Korkunç olay dün Sivas'ta yaşandı. Evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba S.Y. ile oğlu M.Y. hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.
Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.
CİNAYETİN DETAYLARI BELLİ OLDU
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde şiddet gördüğü için cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.
Cinayetleri tüfekle işlediği, anne ve babasının ayrı olduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor