Yunan lobisinin A plus destekçisi Kongre üyesi Goldman, Türkiye'yi tehdit etti!

ABD Temsilciler Meclisi’nde Türkiye’ye karşı yürütülen kampanyalara bir yenisi eklendi. Yunan lobisiyle hareket eden bazı üyeler, A Plus destekçilerin de etkisiyle Ankara’ya baskıyı artırma çağrısında bulundu.

"ÇIKARLARIMIZA TERS DÜŞÜYOR"

New York Demokrat Parti milletvekili Dan Goldman, Atina merkezli To Vima muhabirine verdiği özel röportajda, “Kongre'nin Türkiye'nin davranışları konusunda Beyaz Saray'a baskı yapmaya devam edeceğini” söyledi.

F-35 RESTİ Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçakları için ABD programına yeniden katılma çabasına değinen Goldman, “Çıkarlarımıza ters düşen ülkeye F-35'ler sağlayamayız. Mesele aslında bu.” ifadelerini kullandı. 'TÜRKİYE SORUMLU TUTULMALI' Goldman, Biden ve Trump yönetimlerini eleştirerek, “Türkiye’ye çok daha fazla baskı uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Türkiye NATO müttefiki olabilir, bölgede kritik bir rolü olabilir ama bu onu cezasız bırakabileceğimiz anlamına gelmez. Türkiye sorumlu tutulmalı ve daha ciddi baskı uygulanmalıdır.” dedi.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Goldman, ayrıca, “Türkiye’ye NATO müttefikleriyle koordinasyon ve işbirliği yapması, desteğini kesmesi ve KKTC'den desteğini sonlandırması için daha fazla kısıtlama ve talep getirecek bir dizi öneri sundum. Bu, ABD, Yunanistan ve Kıbrıs arasında işbirliği gerektiriyor.” ifadelerini kullandı.

