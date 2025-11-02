Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor, bugün sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanmak için sahada ter dökecek.

Süper Lig’in 10. haftası itibarıyla 14 puanla 8. sırada yer alan Konyaspor, dış sahada elde ettiği başarıl ile öne çıktı.

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de 11. haftasındaTümosan Konyaspor, Samsunspor’u MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ağırlıyor. Maç bugün saat 14.30’da başlayacak ve beIN SPORTS2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Adil Demirbağ, Enis Bardhi, Guilherme Haubert Sitya, Alassane Ndao, Riechedly Bazoer, Jinho Jo, Mehmet Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Celil Yüksel, Anthony Musaba, Pape Cherif Ndiaye, Emre Kılınç, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Carl Johan Holse, Antoine Makoumbou, Lubomir Satka