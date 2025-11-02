Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı?

Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11&#039;ler açıklandı mı?
Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Samsunspor, Maç Programı, İlk 11, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler açıklandı mı?" sorusu taraftarlar tarafından gündeme getirildi. Mücadele öncesi ev sahibi Tümosan Konyaspor, geride kalan 10 haftada 14 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip ligde son olarak Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Tümosan Konyaspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor, bugün sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmayı kazanmak için sahada ter dökecek.

 Süper Lig’in 10. haftası itibarıyla 14 puanla 8. sırada yer alan Konyaspor, dış sahada elde ettiği başarıl ile öne çıktı.

Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler yayınlandı mı? - 1. Resim

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’de 11. haftasındaTümosan Konyaspor, Samsunspor’u MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda ağırlıyor. Maç bugün saat 14.30’da başlayacak ve beIN SPORTS2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Konyaspor - Samsunspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler yayınlandı mı? - 2. Resim

KONYASPOR - SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Adil Demirbağ, Enis Bardhi, Guilherme Haubert Sitya, Alassane Ndao, Riechedly Bazoer, Jinho Jo, Mehmet Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Jackson Muleka, Melih İbrahimoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Celil Yüksel, Anthony Musaba, Pape Cherif Ndiaye, Emre Kılınç, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Carl Johan Holse, Antoine Makoumbou, Lubomir Satka

