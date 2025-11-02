Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı
Futbol tutkunları için nefes kesen bir gün olacak. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçında mücadele edecekken İngiltere Premier Lig’de Manchester City - Bournemouth karşılaşması futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga’da da bugün kritik maçlar olacak. Peki, Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? İşte tüm ayrıntılar...
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI OYNANACAK?
13:30 Manisa FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:30 Konyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
14:30 Verona - Inter İtalya Serie A S Sport 2
15:30 Bochum - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
15:30 Fortuna Düsseldorf - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus
15:30 Paderborn - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok
16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Levante - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport
16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok
16:30 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3
17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
17:00 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
17:00 Fiorentina - Lecce İtalya Serie A S Sport 2
17:00 Torino - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus
17:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:30 Köln - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2
18:15 Alaves - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus
19:00 Vanspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:15 Lens - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:15 Lille - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
19:15 Nantes - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:15 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
19:30 Wolfsburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga Sport Plus
19:30 Manchester City - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Parma - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
20:30 Barcelona - Elche İspanya La Liga S Sport
22:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2
22:45 Brest - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:45 Milan - Roma İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Real Betis - Mallorca İspanya La Liga S Sport
23:30 Porto - Braga Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2