Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı

Bugün maç var mı? sorusu futbolu yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi heyecanı devam ediyor.

İspanya La Liga’da Levante - Celta Vigo nefesleri keserken İngiltere Premier Lig de heyecan dorukta. Manchester City - Bournemouth ile sahada ter atacak. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de de birbirinden önemli maçlar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları gözlerini 2 Kasım Pazar maç programına çevirdi.

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI OYNANACAK?

13:30 Manisa FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:30 Konyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Verona - Inter İtalya Serie A S Sport 2

15:30 Bochum - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 Fortuna Düsseldorf - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Paderborn - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Levante - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

16:30 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Fiorentina - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Torino - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:30 Köln - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

18:15 Alaves - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

19:00 Vanspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Lens - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Lille - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Nantes - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Wolfsburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga Sport Plus

19:30 Manchester City - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Parma - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Barcelona - Elche İspanya La Liga S Sport

22:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2

22:45 Brest - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Milan - Roma İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Real Betis - Mallorca İspanya La Liga S Sport

23:30 Porto - Braga Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2