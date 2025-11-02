Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı
Trendyol Süper Lig, Premier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Beşiktaş, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Futbol tutkunları için nefes kesen bir gün olacak. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçında mücadele edecekken İngiltere Premier Lig’de Manchester City - Bournemouth karşılaşması futbolseverleri ekrana kilitleyecek. İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga’da da bugün kritik maçlar olacak. Peki, Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Bugün maç var mı? sorusu futbolu yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Trendyol Süper Lig’de Beşiktaş - Fenerbahçe derbi heyecanı devam ediyor.

İspanya La Liga’da Levante - Celta Vigo nefesleri keserken İngiltere Premier Lig de heyecan dorukta. Manchester City - Bournemouth ile sahada ter atacak. İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 1’de de birbirinden önemli maçlar oynanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları gözlerini 2 Kasım Pazar maç programına çevirdi.

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI OYNANACAK? 

13:30 Manisa FK - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:30 Konyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

14:30 Verona - Inter İtalya Serie A S Sport 2

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 2. Resim

15:30 Bochum - Magdeburg Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

15:30 Fortuna Düsseldorf - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

15:30 Paderborn - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Yayın Yok

16:00 Boluspor - Bodrumspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Levante - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 3. Resim

16:00 Beşiktaş - Fenerbahçe TFF Elit U19 Ligi Yayın Yok

16:30 Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 3

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Rennes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 4. Resim

17:00 Fiorentina - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Torino - Pisa İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 West Ham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:30 Köln - Hamburg Almanya Bundesliga Tivibu Spor 2

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 5. Resim

18:15 Alaves - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

19:00 Vanspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Lens - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Lille - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 6. Resim

19:15 Nantes - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Toulouse - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:30 Wolfsburg - Hoffenheim Almanya Bundesliga Sport Plus

19:30 Manchester City - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

Bugün maç var mı, kimin maçı oynanacak? 2 Kasım Pazar maç programı - 7. Resim

20:00 Beşiktaş - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:00 Parma - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Barcelona - Elche İspanya La Liga S Sport

22:00 Estudiantes - Boca Juniors Arjantin Primera Division Smart Spor 2

22:45 Brest - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Milan - Roma İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Real Betis - Mallorca İspanya La Liga S Sport

23:30 Porto - Braga Portekiz Liga NOS Tivibu Spor 2

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Alkol kasalarından haç işareti yaptılar! 3 kişi gözaltına alındıAvrupa’dan Afrika’ya sessizce yayılıyor! 'Her 100 kişiden birini öldürebilir'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bruce Willis öldü mü, yaşıyor mu? Ünlü aktör hayatını kaybettiği yönünde iddialarla gündemde - HaberlerBruce Willis öldü mü, yaşıyor mu? Ünlü aktör hayatını kaybettiği yönünde iddialarla gündemdeBeşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri - HaberlerBeşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileriVeda eden isim belli oldu! 1 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi? - HaberlerVeda eden isim belli oldu! 1 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati gündemde - Haberler15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati gündemde2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu - Haberler2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu olduEdirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? - HaberlerEdirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...