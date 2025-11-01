Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri

- Güncelleme:
Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri
Futbol, Beşiktaş, Fenerbahçe, Süper Lig, Derbi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 362. kez karşı karşıya gelecek. Derbi heyecanı için geri sayım başlarken, "Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları futbolseverlerce merak ediliyor. İşte BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi heyecanı devam ediyor. Galatasaray ile Trabzonspor'un 0-0 berabere kaldığı müsabakanın ardından gözler Beşiktaş-Fenerbahçe maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Futbolseverler, BJK-FB derbisinin canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, ligin 11. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. 2 Kasım 2025 Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri - 2. Resim

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Nene, En-Nesyri

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri - 3. Resim

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇLARINI EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?

Derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

