Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında nefesler tutuldu. İstanbul derbisinde Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. İki ezeli rakip 2 Kasım akşamı mücadele verecek. Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu gündemde yerini alırken maçta kimler eksik, kimler cezalı ve sakat netleşti.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu büyük bir merakla araştırılıyor. Dev derbi öncesi maçta kimler eksik, kimler cezalı ve sakat belli oldu. Şimdi ise tüm gözler Beşiktaş Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda!

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? - 1. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI VE SAKAT?

Derbi öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçe’de kadroları etkileyen bazı eksikler dikkat çekti. Beşiktaş’ta sakatlıkları devam eden oyuncular nedeniyle savunma rotasyonunda daralma yaşanıyor. Kart sınırında olan Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu, sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçı kaçırabilir.

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken bazı isimler hafif sakatlıklarla mücadele ediyor. Sarı kart sınırında ise İsmail Yüksek ve Oosterwolde yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11)

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, Cengiz, Abraham

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail, Kerem, Asensio, Nene, En-Nesyri

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? - 3. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’de başlayacak. 

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? - 4. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Mücadele Vodafone Park’ta oynanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? - 5. Resim

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemliğini Ali Yılmaz üstlenecek. Yılmaz’a yardımcı hakemler olarak İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken eşlik edecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul’da sürpriz buluşma! Bakan Fidan Hamas heyetini kabul etti
