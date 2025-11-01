Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!

Atletico Madrid, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan başkent temsilcisi, seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürüp ilk 3’e yaklaşmak istiyor.

Konuk ekip Sevilla ise ligde 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Son iki maçından puan çıkartamayan ekipte hedef, zorlu deplasmanda kötü gidişi sonlandırarak yeniden çıkışa geçmek.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

La Liga’da heyecan devam ederken Atletico Madrid - Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli şekilde izlenebilecek. Karşılaşma Atletico Madrid’in evi Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.15’te başlayacak. Maçın hakemliğini Francisco José Hernández Maeso üstlenecek.

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko, Koke, Gallagher, G. Simeone, Baena, N. González, J. Álvarez

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo, Gudelj, Sow, J. Sánchez, A. González, Vargas, Romero