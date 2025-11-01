Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!

Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!

- Güncelleme:
Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu!
Atletico Madrid bu akşam sahasında Sevilla’yı konuk edecek. Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir netlik kazandı.

Atletico Madrid, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Son iki maçını kazanan başkent temsilcisi, seyircisi önünde galibiyet serisini sürdürüp ilk 3’e yaklaşmak istiyor. 

Konuk ekip Sevilla ise ligde 13 puanla 11. sırada bulunuyor. Son iki maçından puan çıkartamayan ekipte hedef, zorlu deplasmanda kötü gidişi sonlandırarak yeniden çıkışa geçmek.

Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - 1. Resim

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

La Liga’da heyecan devam ederken Atletico Madrid - Sevilla maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele şifreli şekilde izlenebilecek. Karşılaşma Atletico Madrid’in evi Riyadh Air Metropolitano Stadyumu’nda oynanacak.

Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - 2. Resim

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid - Sevilla maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 18.15’te başlayacak. Maçın hakemliğini Francisco José Hernández Maeso üstlenecek.

Atletico Madrid - Sevilla maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11 belli oldu! - 3. Resim

ATLETİCO MADRİD - SEVİLLA MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Le Normand, Gimenez, Hancko, Koke, Gallagher, G. Simeone, Baena, N. González, J. Álvarez

Sevilla: Vlachodimos, Carmona, Cardoso, Marcao, Suazo, Gudelj, Sow, J. Sánchez, A. González, Vargas, Romero

