Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!

- Güncelleme:
Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11&#039;de bekleniyor!
LaLiga’da 11. hafta heyecanı Real Madrid ile Valencia arasındaki dev mücadeleyle devam ediyor. Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma öncesi futbolseverlerin gözü, özellikle milli yıldız Arda Güler’in forma giyip giymeyeceğinde olacak!

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

LaLiga’nın 11. haftasında Real Madrid, sahasında Valencia’yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilecek. Yayın şifreli platformlar üzerinden yapılacak.

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - 1. Resim

REAL MADRİD - VALENCİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 23.00’te başlayacak. Maça başkent Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - 2. Resim

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler’i bu maçta ilk 11’de değerlendirmeyi planlıyor. Genç yıldızın, Bellingham, Vinicius Jr. ve Mbappé ile birlikte hücum hattında başlaması beklenirken, performansı da heyecanla takip edilecek.

Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - 3. Resim

REAL MADRİD - VALENCİA MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Bellingham, Arda Güler, Vinicius Jr., Mbappé

Valencia: Agirrezabala, Otorbi, Tarrega, Copete, Gaya, Rioja, Santamaria, Guerra, Vazquez, Lopez, Danjuma

Kaynak: Türkiye Gazetesi

