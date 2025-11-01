Cremonese - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?

CREMONESE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri Cremonese ile Juventus arasında oynanacak. Cremonese - Juventus maçı bu akşam S SPORT 2, S SPORT Plus ve Tivibu Spor 1 platformlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

CREMONESE - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremonese - Juventus maçı 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 22.45’de başlayacak. Maça Cremona’daki Giovanni Zini Stadyumu ev sahipliği yapacak.

CREMONESE - JUVENTUS MAÇINDA KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Juventus cephesinde genç yıldız Kenan Yıldız’ın maça ilk 11’de başlaması beklenmiyor. Teknik direktörün hücum hattında Dusan Vlahovic ve Lois Openda gibi isimlere öncelik vermesi öngörülüyor. Kenan’ın mücadeleye yedek kulübesinde başlayıp oyunun gidişatına göre ikinci yarıda forma şansı bulması bekleniyor.

CREMONESE - JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Cremonese: E. Audero, F. Terracciano, F. Baschirotto, M. Bianchetti, W. Bondo, T. Barbieri, M. Payero, J. Vandeputte, R. F. Mussolini, J. Vardy, F. Bonazzoli

Juventus: M. Di Gregorio, P. Kalulu, F. Gatti, L. Kelly, M. Locatelli, W. McKennie, F. Conceição, T. Koopmeiners, A. Cambiaso, L. Openda, D. Vlahović