Galatasaray - Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri belli oldu: Okan Buruk'tan Fatih Tekke'nin yıldızına özel önlem

Süper Lig’in 11. haftası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak. Şampiyonluk adayları bu hafta birbirleriyle kozlarını paylaşacak. Lider Galatasaray, evinde takipçisi Trabzonspor’u ağırlayacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe de bir gün sonra Dolmabahçe’de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Trabzonspor arasında RAMS Park’ta 20.00’de oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. Fenerbahçe ile birlikte ligin namağlup takımı olan Galatasaray, seyircisi önünde Trabzonspor’u da yenerek puan farkını 8’e çıkarıp zirvede tek başına kalmak istiyor.

İKİSİ DE SERİ PEŞİNDE

Galatasaray, geride kalan 10 haftada attığı 25 golle ligin en golcü, yediği beş golle de ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Ligde Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor ise zirve yarışında aradaki puan farkını 2’ye düşürmek istiyor. Ligde oynadığı son dört maçı kazanarak bu sezon en uzun galibiyet serisini yakalayan bordo mavililer, listeye Galatasaray’ı da eklemeyi hedefliyor. Galatasaray’da kart cezalısı Davinson ile sakat İlkay oynayamayacak. Trabzonspor’da ise sakatlığı yüzünden listeden çıkarılan Nwakaeme dışında eksik yok.

LİGİN EN İYİSİ BİZİZ

Galatasaray, sahasında ağırlayacağı Trabzonspor’u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir virajı daha kayıpsız atlatmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Bu ligin en iyi takımı olduğumuzu bir kere daha herkese göstereceğiz. Yola kayıpsız devam etmemiz lazım. Bu maçtan sonra bizi Şampiyonlar Ligi’nde de Ajax bekliyor. Millî araya kadar ligde Avrupa’da olan bütün maçları kazanmamız lazım” diye konuştu.

ONUACHU'YA ÖNLEM

Okan Buruk, geçtiğimiz hafta Göztepe maçında bir yıl aradan sonra gol atan Sara’yı derbiyle ödüllendirecek. Brezilyalı yıldıza 11’de forma verecek olan Buruk, ayrıca taraftarın hedefinde olan Barış Alper’i de sahaya sürecek. Sakatlığını yeni atlatan Singo’yu henüz tam hazır olmadığı için kulübede oturtacak olan Buruk, Trabzonspor’un golcüsü Onuachu’yu Lemina ile kilitlemeyi düşünüyor. Gabonlu oyuncu Onuachu’nun gölgesi olacak.

HER ŞEYİN İLKİ VAR

Ligde şampiyon olduğu 2020-21 sezonunun ayak izlerini takip eden ve zirveye yerleşmek için fırsat kollayan Trabzonspor, Galatasaray’ı yenerek puan farkını tek maça düşürmek istiyor. Son dört maçını kazanan ve formuyla dikkatleri üzerine çeken bordo mavililer, İstanbul’daki mücadeleden de zaferle ayrılarak seriyi devam ettirmek niyetinde. Fatih Tekke, ligin en iyi futbol oynayan iki takımının mücadelesinden galip çıkacaklarını söyledi.

HER YÖNDEN HAZIRIZ

Galatasaray’ın uzun süren yenilmezlik serisiyle ilgili konuşan Tekke “Her şeyin bir ilki vardır. Dünyada yenilmeyecek takım yok. Biz son haftalardaki performansımızı sahaya yansıtırsak galip gelebiliriz. Hatta daha iyisin yapmamız gerektiğini konuştuk. Hem fiziksel hem mental olarak maça hazırız. Yakaladığımız çıkışı bu maçla taçlandıracağız. En az rakibin olduğu kadar etkili silahlarımız var. İyi oynayarak kazanacağız” ifadelerini kullandı.

TRABZON’A ŞANSI TUTUYOR

Okan Buruk sahasında Trabzonspor’a puan vermiyor. Sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son üç sezonda Trabzonspor’u misafir ettiği maçlarda puan kaybetmedi. Galatasaray, Buruk yönetiminde bu üç maçı 4-3, 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı.

31 MAÇTIR YENİLMİYOR

G.Saray, evinde 31 maçtır yenilmiyor. Sarı kırmızılılar iç sahadaki son yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0’lık skorla aldı. Cimbom, 31 maçta 23 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.

UĞURCAN İÇİN DUYGUSAL MAÇ

Galatasaray’ın millî file bekçisi Uğurcan Çakır, altyapısından yetişip kaptanlığına kadar yükseldiği, şampiyonluk yaşadığı

eski takımı Trabzonspor’a karşı duygusal bir maça çıkacak. Sezon başında 27,5 milyon avroluk rekor transfer ücretiyle Galatasaray’a gelen Uğurcan ilk defa Trabzonspor’a rakip olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray:

Uğurcan

Sallai

Lemina

Abdülkerim

Eren

Torreira

Sara

Barış

Sane

Yunus

Osimhen

Trabzonspor:

Onana

Pina

Savic

Batagov

Mustafa

Folcarelli

Okay

Zubkov

Oulaï

Augusto

Onuachu