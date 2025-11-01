Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig’de 12. hafta heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde, başkent ekibi Keçiörengücü kendi sahasında Sarıyer’i ağırlamaya hazırlanıyor. Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak sorgulanmaya devam ediyor.

Ankara temsilcisi ligde 11 puan topladı ve -3 averajla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen mor-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda Erciyes 38 FSK’yı 5-2 yenerek moral buldu.

Konuk ekip Sarıyer ligde geride kalan haftalarda yalnızca 8 puan toplayarak 17. sıraya yerleşmiş durumda. -5 averajla düşme potasında bulunan İstanbul temsilcisi, son maçında sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’de 12. haftanın önemli mücadelelerinden biri Keçiören Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Keçiörengücü - Sarıyer maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor’un dijital platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü - Sarıyer maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Başkentte oynanacak mücadele, hem ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer hem de evinde çıkış arayan Keçiörengücü için son derece kritik.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI HAKEMİ KİM?

Keçiörengücü - Sarıyer maçını Ayberk Demirbaş yönetecek. Demirbaş’ın yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Mehmet Pekmezci üstlenecek.

