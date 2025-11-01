Ankara temsilcisi ligde 11 puan topladı ve -3 averajla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor deplasmanından 1-0’lık yenilgiyle dönen mor-beyazlılar, Türkiye Kupası’nda Erciyes 38 FSK’yı 5-2 yenerek moral buldu.

Konuk ekip Sarıyer ligde geride kalan haftalarda yalnızca 8 puan toplayarak 17. sıraya yerleşmiş durumda. -5 averajla düşme potasında bulunan İstanbul temsilcisi, son maçında sahasında Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Keçiörengücü - Sarıyer maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’de 12. haftanın önemli mücadelelerinden biri Keçiören Aktepe Stadyumu’nda oynanacak. Keçiörengücü - Sarıyer maçı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT Spor’un dijital platformları üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Keçiörengücü - Sarıyer maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak. Başkentte oynanacak mücadele, hem ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer hem de evinde çıkış arayan Keçiörengücü için son derece kritik.

KEÇİÖRENGÜCÜ - SARIYER MAÇI HAKEMİ KİM?

Keçiörengücü - Sarıyer maçını Ayberk Demirbaş yönetecek. Demirbaş’ın yardımcılıklarını Gökmen Baltacı ve Mehmet Pekmezci üstlenecek.