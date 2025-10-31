Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor? Süper Lig'de derbi heyecanı için geri sayım!

Galatasaray ile Trabzonspor tarihlerinde 141. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bordo-mavilileri evinde ağırlıyor. Galatasaray topladığı 28 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Trabzonspor ise 23 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta başlıyor, hangi kanalda yayınlanıyor?

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. 1 Kasım 2025 akşamı RAMS Park'ta oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

Derbi mücadelesini hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

GALATASARAY LİGDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Cimbom, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.

TRABZONSPOR ÜST ÜSTE 5. GALİBİYETİN PEŞİNDE

Ligde 28 puanla lider olan Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında puan farkını kapamak istiyor.

Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.