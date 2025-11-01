Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde!

Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde!
Haberler

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlamaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı ekipte gözler savunmanın önemli ismi Davinson Sanchez’e çevrilmiş durumda. Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı sorgulanıyor.

Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı merak ediliyor. Galatasaray’ın deneyimli savunmacısı Davinson Sanchez, Trabzonspor karşısında sahaya çıkmayacak isimler arasında yer aldı. Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri ise gündemde yerini bulmuş durumda.

Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde! - 1. Resim

DAVİNSON SANCHEZ NEDEN YOK?

Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, Trabzonspor derbisinde takımını yalnız bırakacak. Sanchez son lig maçında gördüğü dördüncü sarı kart nedeniyle ceza sınırına ulaştı, bu yüzden karşılaşmada forma giyemeyecek.

Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde! - 2. Resim

DAVİNSON SANCHEZ CEZALI MI, SAKAT MI?

Sanchez’in Trabzonspor maçında oynamamasının sebebi sarı kart cezası oldu. Sakatlığı bulunmayan tecrübeli savunmacı, Türkiye Futbol Federasyonu talimatları gereği bu akşamki derbide cezalı duruma düştü. Cezasını bu hafta tamamladıktan sonra bir sonraki lig karşılaşmasında yeniden takımın formasını giyebilecek.

Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde! - 3. Resim

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU (MUHTEMEL 11)

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Kaan Ayhan (Singo), Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu

Davinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde! - 4. Resim

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor derbisi 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele İstanbul’daki RAMS Park’ta oynanırken karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçın hakemliğini Cihan Aydın üstlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisi açıklaması: Taraftarlara bilgilendirme
