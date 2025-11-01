Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHK duyurdu: Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

MHK duyurdu: Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
MHK duyurdu: Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu
Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşmanın VAR ve AVAR hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak iki maçta görev alacak Video Yardımcı Hakem'leri duyurdu.

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın düdük çalacağı Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasının VAR'ı Alper Çetin olacak. AVAR'da Candaş Elbil, AVAR2'de Ozan Ergün bulunacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

