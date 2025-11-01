Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Tümer Metin'den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli

Tümer Metin'den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tümer Metin&#039;den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Süper Lig'in 11'inci haftasında oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması öncesi Fatih tekke yönetimindeki bordo-mavili takım hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Süper Lig'de geride kalan 10 maçta topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile 23 puanı bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor, 1 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Tümer Metin, kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Tümer Metin'den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli - 1. Resim

"KAZANIRSA LİGİN SONUNA KADAR YARIŞTA KALIR"

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum, Trabzonspor iyi kadro kurdu. Bence geleceği olan bir kadro, yaş ortalaması da çok düşük. Ligin zirvesine tutundular. Kazanırlarsa şunu iddia ederek söyleyeyim; ligin sonuna kadar yarışın içinde kalır Trabzonspor. Şampiyon olur olmaz önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendiririz ama yarışın içinde kalır, çok önemli" dedi.

Tümer Metin'den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli - 2. Resim

"EN RAHAT OKAN BURUK"

'4 büyükler'i çalıştıran teknik direktörler arasında Okan Buruk'a ayrı bir patantez açan Tümer Metin, "Bu 4'lünün içinde en rahat olan isim Okan Buruk, hem kredi hem de puan kredisi olarak. İç sahada oynamasının avantajı da var" ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rus keşif uçağı sınırda üçüncü kez yakalandı! Polonya MiG-29’ları devreye girdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mbappe'den Arda Güler'e büyük övgü: Sihirli bir dokunuşu var - SporMbappe'den Arda Güler itirafı: Hiç şaşırmadımMHK duyurdu: Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu - SporMHK duyurdu: İşte Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemiBeşiktaş camiasının acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti - SporBeşiktaş'ın acı günü: Kalp krizine yenik düştüGalatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşmesi feshedildi - SporSözleşmesi feshedildi: İşte nedeni...Süleyman Hurma'dan 'bahis skandalı' açıklaması: Herkesin gözü önünde çok daha kötü şeyler oldu! - SporÇarpıcı 'bahis skandalı' cevabı: Çok daha kötü şeyler oldu!Liverpool yorumu gündem olan İbrahim Hacıosmanoğlu: Futbol zavallıları, bizimle alay ettiler! - SporGündem olan Liverpool sözlerinin sebebi: Futbol zavallıları
Sonraki Haber Yükleniyor...