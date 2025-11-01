Tümer Metin'den Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor iddiası: Bu çok önemli

Süper Lig'de geride kalan 10 maçta topladığı 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile 23 puanı bulunan en yakın takipçisi Trabzonspor, 1 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak. Tümer Metin, kritik maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"KAZANIRSA LİGİN SONUNA KADAR YARIŞTA KALIR"

Asist Analiz YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Fatih Tekke'yi tebrik ediyorum, Trabzonspor iyi kadro kurdu. Bence geleceği olan bir kadro, yaş ortalaması da çok düşük. Ligin zirvesine tutundular. Kazanırlarsa şunu iddia ederek söyleyeyim; ligin sonuna kadar yarışın içinde kalır Trabzonspor. Şampiyon olur olmaz önümüzdeki haftalarda tekrar değerlendiririz ama yarışın içinde kalır, çok önemli" dedi.

"EN RAHAT OKAN BURUK"

'4 büyükler'i çalıştıran teknik direktörler arasında Okan Buruk'a ayrı bir patantez açan Tümer Metin, "Bu 4'lünün içinde en rahat olan isim Okan Buruk, hem kredi hem de puan kredisi olarak. İç sahada oynamasının avantajı da var" ifadelerini kullandı.