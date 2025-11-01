İlkay Gündoğan Trabzonspor maçında neden yok, oynamıyor? Sahalara dönüş tarihi!
Sahasında 31 maçtır yenilmeyen Galatasaray Karadeniz ekibini misafir etmeye hazırlanıyor. Bu akşam oynanacak derbide Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasında İlker Gündoğan kadroda olmayacak. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Sahalara dönüş tarihi ise merak ediliyor.
Süper Lig'de Galatasaray Trabzonspor maçı oynanacak. Maç öncesi Galatasaray kadrosunda olmayan isimler merak edildi. Tecrübeli futbolcu İlkay Gündoğan'ın kadroda olmaması taraftarın gündeminde.
İLKAY GÜNDOĞAN TRABZONSPOR MAÇINDA NEDEN YOK?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Bodo/Glimt maçı öncesi İlkay Gündoğan’ın sağ arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle tecrübeli oyuncuyu kadrodan çıkarmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun MR görüntülemelerinde orta düzeyde strain tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyurulmuştu.
Bu sakatlık sebebiyle İlkay Gündoğan, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet, oyuncunun tamamen hazır olmadan sahalara dönmesini riskli gördüğü için önemli karşılaşmada görev vermeme kararı aldı.
Bodo/Glimt karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda ağrı hisseden İlkay Gündoğan’ın sakatlığı, kısa süre içinde tedaviye alınarak kontrol altına alındı. Oyuncunun tedavisinin olumlu yönde ilerlediği biliniyor ancak geri dönüşü aceleye getirilmek istenmiyor.
İLKAY GÜNDOĞAN SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?
Milli ara sonrası takımla çalışmalara başlaması planlanan Gündoğan’ın, 1 Aralık’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması hedefleniyor.
