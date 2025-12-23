ABD ekonomisi 2025'in 3. çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü. ABD ekonomisi söz konusu dönemde yüzde 4,3 büyüyerek son 2 yılın en güçlü büyümesini kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı. ABD'de üçüncü çeyreğe ilişkin veriler ekonomik aktivitenin piyasa beklentilerinden daha sağlam olduğuna işaret etti.

BEKLENTİLERİ AŞAN BÜYÜME

ABD'de üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış büyüme yüzde 4,3 ile ekonomistlerin beklentilerinin 1 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece ABD ekonomisi son 2 yılın en güçlü büyümesini gerçekleştirdi.

KİŞİSEL HARCAMALAR ARTTI

ABD'de 3. çeyrekte kişisel harcamalar yüzde 3,5 arttı. Beklenti artışın yüzde 2,7 olması şeklindeydi.

Hükümetin kapalı kalması nedeniyle dördüncü çeyrek büyüme rakamlarında bir yavaşlama öngörülse de ekonomistler 2026 yılı için iyimserliğini koruyor.

Fed'in son projeksiyonları da bu olumlu beklentileri destekler nitelikte. Fed Başkanı Jerome Powell; destekleyici mali politikaları, yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımları ve istikrarlı hanehalkı tüketimini gelecek yıl için öngörülen hızlı büyümenin temel gerekçeleri olarak sundu.

