Galatasaray Trabzonspor maçı kimler eksik, oynamıyor? GS TS muhtemel 11'ler açıklandı

Ligde geride kalan 10 haftada topladığı 28 puanla zirvede yer alan Galatasaray, 23 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor’u 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta ağırlayacak. Haftanın en kritik karşılaşması öncesinde her iki takımın da muhtemel 11’leri belli olmaya başladı.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI KİMLER EKSİK, OYNAMIYOR?

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig derbisinde, her iki takım da önemli eksikler yaşayacak. Sarı-kırmızılılarda sarı kart cezalı Davinson Sanchez ve sakat İlkay Gündoğan forma giyemeyecekken, bordo-mavili ekipte Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk ve Hüseyin Türkmen gibi kilit isimler kadroda yer alamayacak.

Galatasaray'da Wilfried Singo'nun durumu maç saatinde netleşirken, Trabzonspor'da Serdar Saatçi ve Arseniy Batagov'un son kontrolleri bekleniyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI SAKAT OYUNCULAR

Süper Lig'in zirvesinde kapışacak Galatasaray ve Trabzonspor'da sakatlıklar, maç öncesi en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan'ın uzun süreli sakatlığı ve Wilfried Singo'nun belirsiz durumu öne çıkıyor. Bordo-mavili ekipte ise Stefan Savic'in kas sorunu, Okay Yokuşlu'nun toparlanma süreci ve Hüseyin Türkmen'in kronik rahatsızlığı kadroyu netleştiriyor.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray muhtemel 11’i: Uğurcan Çakır, Sallai, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Trabzonspor muhtemel 11'i: Onana, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Tim Jabol Folcarelli, Christ Oulai, Okay Yokuşlu, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu.