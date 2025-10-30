Galatasaray Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS-TS maçı bilet fiyatları belli oldu
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Rams Park’ta oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray Trabzonspor maçı bilet satış tarihleri ve kategorilere göre fiyat bilgileri netleşti.
Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig’in zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmasında 1 Kasım 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar, derbi mücadelesi için biletlerin satış tarihlerini ve fiyatlarını araştırıyor.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray Trabzonspor maçı biletleri, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 14.00’te GSPlus Premium üyeleri ile GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Ardından 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren GS logolu Passo Taraftar Kart sahipleri biletlerini satın alabilecek.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Biletler 29 Ekim 2025 Çarşamba günü GSPlus Premium üyeleri için, 30 Ekim 2025 Perşembe günü saat 14.00'te ise GS logolu Passo Kart sahipleri için satışa açılacak.
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
Galatasaray Kulübü, bilet fiyatlarını farklı tribün kategorilerine göre belirledi.
- Premium: 40.000 TL
- Delux: 38.000 TL
- Lux: 36.000 TL
- Classic: 34.000 TL
- Kategori: 22.500 TL
- Kategori: 20.000 TL
- Kategori: 17.000 TL
- Kategori: 16.000 TL
- Kategori: 14.000 TL
- Kategori: 10.000 TL
- Kategori: 9.000 TL
- Kategori: 7.500 TL
- Kategori: 6.000 TL
- Kategori: 1.950 TL
- Kategori: 1.750 TL
GS TS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Rams Park’taki dev maçta Galatasaray, liderlik yarışında kritik puanlar için Trabzonspor karşısına çıkacak. Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.