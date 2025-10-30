Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Derbiler başlıyor!
Trendyol Süper Lig’de heyecan doruğa çıkıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği iki büyük karşılaşma Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbileriyle birlikte Türkiye’nin futbol gündemi yerinden oynatacak. Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda belli oldu!
Galatasaray-Trabzonspor ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman merak ediliyor. Süper Lig’in 11. haftası iki dev derbiye sahne olacak. Heyecan dolu hafta sonu boyunca Türkiye’nin gözü RAMS Park ve Tüpraş Stadyumu’nda olacak.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Trabzonspor derbisi 1 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak. Mücadele İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleştirilecek.
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN OYNANACAK?
Bir başka büyük mücadele ise İstanbul’un iki dev kulübünü karşı karşıya getirecek. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 20.00’de oynanacak. Siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu’nda ezeli rakibine karşı sahaya çıkacak.
BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
DERBİ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?
Beşiktaş’ın ev sahipliğinde oynanacak derbi için bilet satış süreci başladı. BJK SuperApp Kara Kartal+ üyeleri 29 Ekim saat 10.00 ile 12.00 arasında uygulama üzerinden öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olacak.
SÜPER LİG DERBİ TAKVİMİ
1 Kasım 2025 Cumartesi, 20.00: Galatasaray - Trabzonspor
2 Kasım 2025 Pazar, 20.00: Beşiktaş - Fenerbahçe
1 Aralık 2025 Pazartesi, 20.00: Fenerbahçe - Galatasaray
14 Aralık 2025 Pazar, 20.00: Trabzonspor - Beşiktaş