Antalyaspor, Bursaspor'u farklı geçerek turladı

Antalyaspor, Bursaspor'u farklı geçerek turladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Antalyaspor, Bursaspor&#039;u farklı geçerek turladı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında karşılaştığı 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Hesap.com Antalyaspor, Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atladı.

36. dakikada Cvancara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Hesap.com Antalyaspor, Safuri'nin penaltı golüyle öne geçti: 1-0.

Akdeniz temsilcisi, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

48. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Boli'nin pasında ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan Cvancara, meşin yuvarlağı kaleci Kerem Matışlı'nın solundan ağlara gönderdi: 2-0.

60. dakikada Safuri'nin pasında ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Boli, kaleci Kerem Matışlı'nın sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Antalya ekibi, üst tura çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Özcan Sultanoğlu, Kerem Kalkan

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 46 Van de Streek), Hüseyin Türkmen (Dk. 64 Veysel Sarı), Dzhikiya (Dk. 80 Bahadır Öztürk), Samet Karakoç, Soner Dikmen, Ceesay, Cvancara, Safuri (Dk. 80 Kerem Kayaarası), Storm (Dk. 65 Poyraz Efe Yıldırım), Boli

Bursaspor: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Emir Kayacık, Furkan Emre Ünver, Enes Kaya, Sefa Narin (Dk. 65 Cihat Kaan Çatak), Ali Kerim Yıldız, Tunahan Ergül (Dk. 53 Ensar Duman), Muhammet Zeki Dursun (Dk. 65 Musa Çağıran), Ahmet Hakan Atış (Dk. 76 Arda Ahmet Güneş), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 76 Alperen Karaca)

Goller: Dk. 36 Safuri (Penaltıdan), Dk. 48 Cvancara, Dk. 60 Boli (Hesap.com Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Safuri, Dk. 43 Boli (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 36 Ertuğrul İdris Furat (Bursaspor)

 

