Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Süper Lig ekibi, Amatör Lig takımına elendi

Türkiye Kupası'nda büyük sürpriz: Süper Lig ekibi, Amatör Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda karşılaşmaya genç oyuncularla çıkan Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Amatör Lig takımı Kahta 02 Spor'a 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde  İstanbul ekibi Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kahta 02 Spor'a konuk oldu.

EV SAHİBİ KAHTA 3 GOLLE TURLADI

Kahta İlçe Stadyumu'nda oynanan maçı BAL ekibi Kahta, 3-1'lik skorla kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Kahta 02 Spor'a tur biletini getiren golleri 20. dakikada Yusuf Fırat, 41. dakikada Ahmet Tuna Akıl ve 90+3'te Berkay Ceylan kaydetti. Karşılaşmaya genç oyuncularla çıkan Kasımpaşa'nın tek golü ise 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden'den geldi.

KASIMPAŞA VEDA ETTİ

Kahta 02 Spor, bu galibiyetle kupada bir üst tura adını yazdırdı. Kasımpaşa ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Stat: Kahta İlçe

Hakemler: Gürcan Hasova, Selim Şenöz, Kadir Akıllı

Kahta 02 Spor: Murat Günal, Yusuf Kaplan, Yusuf Fırat, Erkan Nazlı (Dk. 28 Kaan Dorak), İbrahim Halil Şimşek, Ahmet Tuna Akıl, Eray Erdemir (Dk. 58 Mertcan Çam), Hayri Kıcıkoğlu (Dk. 90+1 Roji Sözeri), Ömer Akar, Faruk Sağlık (Dk. 58 Berkay Ceylan), Abdülkadir Özdemir (Dk. 90+1 Muhammed Şiyar Eroğlu)

Kasımpaşa: Şant Kazancı, Yaman Suakar (Dk. 83 Batuhan İrgin), Berkay Muratoğlu, Ege Ketahte, Eren Umut Şehitoğlu, Furkan Ulupınar (Dk. 66 Mehmed Ali Kırcıoğlu), Bahtiyar Aras Özden, Emirhan Yiğit, Kaan Doğan, Ömer Efe Ecin, Bünyamin Çetinkaya

Goller: Dk. 11 Bahtiyar Aras Özden (Kasımpaşa), Dk. 20 Yusuf Fırat, Dk. 41 Ahmet Tuna Akıl, Dk. 90+3 Berkay Ceylan (Kahta 02 Spor)

Sarı kartlar: Dk. 48 İbrahim Halil Şimşek, Dk. 57 Yusuf Fırat, Dk. 90+2 Muhammed Şiyar Eroğlu (Kahta 02 Spor), Dk. 82 Ömer Efe Ecin (Kasımpaşa)

