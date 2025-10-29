Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid'e yeni Türk yıldız geliyor

İspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid'e yeni Türk yıldız geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid&#039;e yeni Türk yıldız geliyor
Real Madrid, Zeki Çelik, Arda Güler, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'in ardından Türk bir futbolcuyu daha kadrosuna katabilir. Dani Carvajal'in uzun süre sahalardan uzak kalacak olması sürpriz bir transfer iddiasını gündeme taşıdı. İşte ayrıntılar...

Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'de sakatlık şoku yaşanıyor. Takım kaptanı Dani Carvajal, dizinden yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle operasyon geçirdi. Uzun süreli sakatlığını kısa süre önce atlatan ve son olarak Barcelona derbisinde 18 dakika görev yapan tecrübeli oyuncunun sahalardan 2-3 ay uzak kalacağı bildirildi.

İspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid'e yeni Türk yıldız geliyor - 1. Resim

REAL MADRİD'E BİR TÜRK DAHA

İspanya basınından Defensa Central’in haberine göre; bu gelişmenin ardından Real Madrid yönetimine sağ bek mevkisi için sürpriz bir isim önerildi: Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik.

Haberde, Zeki’nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği hatırlatılarak, Real Madrid’in ocak ayında yaklaşık 5 milyon euro karşılığında transferi bitirebileceği iddia edildi.

İspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid'e yeni Türk yıldız geliyor - 2. Resim

10 MAÇTA 1 ASİSTLİK KATKI

Ancak Real Madrid yönetiminin şu an için yeni bir transfer planlaması yapmadığı ve Carvajal’in yıl bitmeden sahalara dönebileceğine dair umutlu olduğu da aktarıldı.

Bu sezon Roma formasıyla 10 maçta 716 dakika süre alan Zeki Çelik, 1 asistlik katkı yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gebze'de çöken binanın kolonları mı kesildi? Eczanenin sahibi konuştuUzunluğu 2 kilometre, yüksekliği 25 metre! Zirveden kopan buz kütlesi korku saçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mauro Icardi'ye sürpriz talip! Menajerinin sözleri ekipleri harekete geçirdi - SporMauro Icardi'ye sürpriz talipFutbolda kaos büyüyor! Bahis skandalındaki 'Var odası' iddiası ortalığı karıştırdı - SporVar odası üzerinden bahis oynandı mı? Skandal büyüyorSergen Yalçın büyük hayal kırıklığına uğrattı! Derbiyi kaybederse Santos'la aynı kaderi paylaşacak - SporDerbiyi kaybederse Santos'la aynı kaderi paylaşacakİşte Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası! - Sporİşte Fenerbahçe'nin yükselişinin perde arkası!Bahis oynayan Zorbay Küçük'ün skandallarının üstü hep örtüldü! Küfür, hakaret davalarından gelir kapısı oluşturması ve uyuşturucu iddiası... - SporKüçük'ün skandallarının üstü hep örtüldü!Avrupa kulüpleri, Galatasaray'ın 3 yıldızını izleyecek! İşte hedefteki isimler - SporAvrupa kulüpleri, G.Saray'ın 3 yıldızını izleyecek
Sonraki Haber Yükleniyor...