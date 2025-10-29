İspanyollar transfer bombasını patlattı! Real Madrid'e yeni Türk yıldız geliyor

Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'de sakatlık şoku yaşanıyor. Takım kaptanı Dani Carvajal, dizinden yaşadığı yeni sakatlık nedeniyle operasyon geçirdi. Uzun süreli sakatlığını kısa süre önce atlatan ve son olarak Barcelona derbisinde 18 dakika görev yapan tecrübeli oyuncunun sahalardan 2-3 ay uzak kalacağı bildirildi.

REAL MADRİD'E BİR TÜRK DAHA

İspanya basınından Defensa Central’in haberine göre; bu gelişmenin ardından Real Madrid yönetimine sağ bek mevkisi için sürpriz bir isim önerildi: Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik.

Haberde, Zeki’nin İtalyan ekibiyle olan sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceği hatırlatılarak, Real Madrid’in ocak ayında yaklaşık 5 milyon euro karşılığında transferi bitirebileceği iddia edildi.

10 MAÇTA 1 ASİSTLİK KATKI

Ancak Real Madrid yönetiminin şu an için yeni bir transfer planlaması yapmadığı ve Carvajal’in yıl bitmeden sahalara dönebileceğine dair umutlu olduğu da aktarıldı.

Bu sezon Roma formasıyla 10 maçta 716 dakika süre alan Zeki Çelik, 1 asistlik katkı yaptı.