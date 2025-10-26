El Clasico'da goller art arda: Arda Güler sahada

İspanya La Liga'nın 10. haftasında lider Real Madrid ile en yakın takipçisi Barcelona, El Clasico'da kozlarını paylaşıyor.

MAÇTA İKİNCİ DEVRE OYNANIYOR

REAL MADRID 2-1 BARCELONA

Goller: 21' Kylian Mbappe, 38' Fermin Lopez, 43' Jude Bellingham

🔥 Bellingham'dan bir gol, bir asistpic.twitter.com/ejQuoH1DEZ — Türkiye Spor (@Turkiye_Spor) October 26, 2025

EL CLASİCO'YA VAR DAMGA VURDU

5' Real Madrid'in kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

14' Arda Güler'in asistinde Mbappe'nin nefis golü, VAR incelemesinin ardından ofsayt sebebiyle iptal edildi.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Arda Güler, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Mbappe.

Barcelona: Szczęsny, Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde, Pedri, de Jong, Fermín, Lamine Yamal, Ferran, Rashford.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Bu sezon Xabi Alonso ile Real Madrid'in vazgeçilmezleri arasında yer alan Arda Güler ezeli rekabette de sahada yer alıyor. Xabi Alonso, Milli yıldıza ilk 11'de görev verdi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Bu sezon La Liga'da 9 maçta 3 gol ve 4 asist üreten Arda Güler, İspanyol basınında sık sık gündem olurken Kylian Mbappe ile olan uyumu da dikkatleri çekiyor.

REAL MADRID LİDER

La Liga'da bu sezon oynadığı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real Madrid, 24 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Barcelona ise 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.