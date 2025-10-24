Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Real Madrid'in çılgın transfer planı! Kenan Yıldız ve Arda Güler takım arkadaşı mı oluyor?

Real Madrid'in çılgın transfer planı! Kenan Yıldız ve Arda Güler takım arkadaşı mı oluyor?

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında önceki gün Real Madrid'in evinde 1-0 kazandığı Juventus maçında karşı karşıya gelen, A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimleri Kenan Yıldız ve Arda Güler hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Juventus, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Real Madrid'e 1-0 yenilmişti. Milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başlamış; İtalyan ekibinde takım kaptanı olarak sahaya çıkan isim Kenan olmuştu. İspanyol kulübün resmi Instagram hesabı, iki oyuncunun maç sonunda konuştuğu fotoğrafı paylaşması dikkat çekmişti. Milli yıldızlardan Yıldız, yeni bir transfer haberiyle gündeme geldi.

Real Madrid'in çılgın transfer planı! Kenan Yıldız ve Arda Güler takım arkadaşı mı oluyor? - 1. Resim

"YETER Kİ KENAN YILDIZ'I ALABİLSİN"

Ünlü menajer Giovanni Branchini, Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, 20 yaşındaki yıldızı takımında görmek istediği iddia etti.

Real Madrid'in çılgın transfer planı! Kenan Yıldız ve Arda Güler takım arkadaşı mı oluyor? - 2. Resim

TMW'ye konuşan Branchini, "Xabi, Mbappe dışında herkesin gitmesine razı, yeter ki Kenan'ı alabilsin. Yıldız, Alonso tarafından Real Madrid'e isteniyor" ifadelerini kullandı.

"KENAN'I ÇOK İYİ TANIRIM"

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus karşılaşması öncesi, "Juventus'ta çok iyi oyuncular var, Kenan Yıldız onlardan biri. Fantastik bir gelişim gösterdi. Kenan'ı çok iyi tanırım. Ben Bayern Münih'te oynarken Kenan da oradaydı. Kenan'ın gelişimini izlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor" açıklamasını yapmıştı.

Real Madrid'in çılgın transfer planı! Kenan Yıldız ve Arda Güler takım arkadaşı mı oluyor? - 3. Resim

14 MAÇTA 5 GOL

20 yaşındaki kanat forvet, bu sezon İtalyan deviyle çıktığı 14 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Kenan Yıldız'ın, Juventus ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

