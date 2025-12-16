Nevşehir’de kahvaltı yapan bir aile, ekmeğin içinden çıkan jiletle büyük şok yaşadı. Jileti fark eden Muhammet Boyacı, fark etmeseydi 7 yaşındaki yeğeninin ciddi şekilde zarar görebileceğini söyledi.

Nevşehir’de yaşayan Muhammet Boyacı, pazar sabahı ailesiyle kahvaltı yaparken korkunç bir sürprizle karşılaştı. Babasının fırından aldığı ekmeği yerken, ekmeğin içinde sert bir cisim fark eden Boyacı, yapılan incelemede bunun bir jilet olduğunu gördü.

Olay sırasında küçük yeğeninin de kahvaltıda bulunduğunu belirten Boyacı, durumu fark etmesinin büyük bir şans olduğunu, aksi takdirde yeğeninin tehlikeye maruz kalabileceğini söyledi.

"ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM"

Boyacı, “Kahvaltı sırasında babamın fırından aldığı ekmeğin içinde büyük bir jilet çıktı. Büyük kısmını yemiştik ve ben neredeyse ekmeği ağzıma götürecektim. Neyse ki son anda fark ettim. Annem, babam ve 7 yaşındaki yeğenim de yanımızdaydı. Jilet onlara da gelebilirdi. Çok şükür ki ben gördüm. Gerekli mercilere de şikayette bulunacağım” ifadelerini kullandı.

