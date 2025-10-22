Arda Güler sevindi, Kenan Yıldız üzüldü! Milli yıldız çılgına döndü

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında milli oyuncularımız Arda Güler ile Kenan Yıldız, Real Madrid - Juventus karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Bernabeu'daki mücadeleyi ev sahibi Real Madrid, 57. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 kazandı ve 3'te 3 yapmayı başardı. Kötü gidişatını sürdüren Kenan Yıldızlı Juventus ise 2 puanda kalarak sahadan hayal kırıklığıyla ayrıldı.

ARDA AYAKTA ALKIŞLANDI

Eflatun beyazlılarda mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Eduardo Camavinga'ya bırakırken ayakta alkışlandı.

KENAN YILDIZ KAPTAN OLARAK SAHAYA ÇIKTI

Juventus'ta kaptanlık pazubandıyla sahaya çıkan Kenan Yıldız ise zorlu mücadelede 90 dakika forma giydi.

ARDA GÜLER ÇILGINA DÖNDÜ

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelenin ilk devresinin son anlarında Sloven hakem Slavko Vincic'in düdüğü sonrası Arda Güler ve takım arkadaşları adeta çılgına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısına bir dakika eklenirken duraklamanın son saniyelerinde gelişen Real Madrid atağı, hakem Vincic'in düdüğüyle son buldu.

58. SANİYEDE İLK YARIYI BİTİRDİ

Bir dakikalık duraklamanın 58. saniyesinde ilk devreyi sonlandıran Vincic, eflatun beyazlıların atağını keserken başta Arda Güler ve Vinicius Junior olmak üzere Realli oyuncular deliye döndü.

REAL MADRID'İN ATAĞI KESİLDİ

Ataklarının kesilmesine çok öfkelenen Arda Güler ve takım arkadaşları, hakem Slavko Vincic'e koşarak yoğun şekilde itirazda bulundu.

VINICIUS HAKEME POZİSYONU ANLATTI

Düdüğün hemen ardından soluğu hakemin yanında alan milli yıldız, atağa geçtiklerini belirterek bir süre Vincic'e pozisyonu anlattı. Arda'nın ardından hakemin yanına giden Vinicius Junior da erken bitirdiğine dikkat çekerek uzun süre itiraz etti.