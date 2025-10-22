Victor Osimhen'den rekor sözleri: Tek başıma kırmıyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Victor Osimhen, Yunus Akgün ve Leroy Sane açıklamalar yaptı.

"REKORLARI TEK BAŞIMA KIRMIYORUM"

Bodo karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Victor Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"TAKIM ARKADAŞLARIM SAYESİNDE KAZANDIM"

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı golcü, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." dedi.

"HOLLANDA'YA KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Ajax deplasmanında da kazanmak istediklerini söyleyen Yunus Akgün, "Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum, maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"TAKIMIN PERFORMANSI ÇOK İYİYDİ"

Leroy Sane ise "Önemli olan oyundu. Asist yapamadım, gol atamadım ama iyi işler çıkardık. Takımın performansı çok iyiydi ve açıkçası çok iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlara bana olan desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Umarım bana gelecekte daha fazla desteklerini verirler." ifadelerini kullandı.