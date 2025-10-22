Yunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi...

Yunanistan’da 2025’te nüfusun yaklaşık yüzde 27’si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor.

Yunan Anti-Yoksulluk Ağı’nın yedinci yıllık raporuna göre, düşük ücretler, iş güvencesizliği, çalışma yoğunluğu ve gelir ile temel ihtiyaçlar ve enerji fiyatlarındaki yüksek fark, bireysel iyileşmelere rağmen çalışanları yoksulluk tuzağında tutuyor.

YUNANİSTAN'DA YOKSULLUK ALARMI

Rapor, Asgari Garantili Gelir’in (MGI) yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 60’ını kapsadığını ve Avrupa standartlarına göre yetersiz olduğunu belirtirken, çocuk yoksulluğunun hala yüzde 22,4 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, maaş ve emekli maaşlarının satın alma gücünün Avrupa’da en düşük seviyede olduğunu ve vergi sisteminin ekonomik açıdan zayıf haneleri orantısız şekilde yüklediğini belirten rapor, en savunmasız nüfus için uygulanan sosyal politikaların yoksulluktan çıkarmada başarısız olduğunu ileri sürdü.

“Avrupa 2030 yoksulluk azaltma hedeflerine ulaşmak için tüm yönetim düzeylerinde daha etkili iş birliğine ihtiyaç var. Sivil toplumun güçlendirilmesi ve doğrudan etkilenenlerin anlamlı katılımı, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ön koşuldur” ifadelerine yer verildi.