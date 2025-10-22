Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi...

Yunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yunanistan&#039;da yoksulluk ve &#039;sosyal dışlanma&#039; alarmı! Avrupa&#039;nın en kötü seviyesi...
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yunanistan'da yayımlanan bir rapora göre, ülkede 2025’te nüfusun yaklaşık yüzde 27’si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor. Ayrıca, maaş ve emekli maaşlarının satın alma gücünün Avrupa’da en düşük seviyede olduğunu ve vergi sisteminin ekonomik açıdan zayıf haneleri orantısız şekilde yüklediğini belirtildi.

Yunanistan’da 2025’te nüfusun yaklaşık yüzde 27’si yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında yaşıyor.

Yunan Anti-Yoksulluk Ağı’nın yedinci yıllık raporuna göre, düşük ücretler, iş güvencesizliği, çalışma yoğunluğu ve gelir ile temel ihtiyaçlar ve enerji fiyatlarındaki yüksek fark, bireysel iyileşmelere rağmen çalışanları yoksulluk tuzağında tutuyor.

Yunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi... - 1. Resim

YUNANİSTAN'DA YOKSULLUK ALARMI

Rapor, Asgari Garantili Gelir’in (MGI) yoksulluk sınırının yalnızca yüzde 60’ını kapsadığını ve Avrupa standartlarına göre yetersiz olduğunu belirtirken, çocuk yoksulluğunun hala yüzde 22,4 seviyesinde olduğunu vurguladı.

Ayrıca, maaş ve emekli maaşlarının satın alma gücünün Avrupa’da en düşük seviyede olduğunu ve vergi sisteminin ekonomik açıdan zayıf haneleri orantısız şekilde yüklediğini belirten rapor, en savunmasız nüfus için uygulanan sosyal politikaların yoksulluktan çıkarmada başarısız olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'da yoksulluk ve 'sosyal dışlanma' alarmı! Avrupa'nın en kötü seviyesi... - 2. Resim

“Avrupa 2030 yoksulluk azaltma hedeflerine ulaşmak için tüm yönetim düzeylerinde daha etkili iş birliğine ihtiyaç var. Sivil toplumun güçlendirilmesi ve doğrudan etkilenenlerin anlamlı katılımı, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için ön koşuldur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sahte e-imza davası: Çete lideri Ziya Kadiroğlu yeniden tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bitcoin'de yükseliş rüyası son mu buluyor? "100 bin doların altı kaçınılmaz olabilir" - EkonomiBitcoin'de yükseliş rüyası son mu buluyor?EGM promosyon ihalesinde rakam değişti! Personel başına ödemeler ne kadar olacak? - EkonomiEGM promosyon ihalesinde rakam değişti!Altın piyasasında şok senaryo: Dev banka sert düşüş bekliyor! - EkonomiDev banka sert düşüş bekliyor!'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı - EkonomiBir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdıAltının kilogram fiyatı 1 günde 355 bin lira düştü - Ekonomi1 günlük kayıp 355 bin lira olduTürkiye'nin ardından İngiltere! Ünlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı - EkonomiÜnlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas etti
Sonraki Haber Yükleniyor...