Altın piyasasında şok senaryo: Dev banka sert düşüş bekliyor!

Altın ve gümüş fiyatlarında 9 haftadır süren yükseliş serisi, dünkü işlemlerde sert satış dalgasıyla sona erdi. Uzmanlar, bu düşüşün teknik bir düzeltme olabileceğini belirtiyor. Ancak orta vadede, enflasyon endişeleri ve Fed’in faiz indirim beklentileri nedeniyle değerli metallerin yeniden güç kazanabileceği öngörülüyor.

ALTIN 2013’TEN BU YANA EN HIZLI DÜ Ş Ü Ş Ü YA ŞADI

Altının ons fiyatı, dün yüzde 5,3 değer kaybederek 4 bin 125 dolardan kapanış yaptı. Bu, Nisan 2013’ten bu yana görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bugün saat 18.30 itibarıyla ons altın yüzde 1,06 kayıpla 4 bin 36 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 5 B İN 900 TL’DEN 5 BİN 420 TL’YE GERİLEDİ

Ons altındaki düşüş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Dünkü işlemlerde 5 bin 901 TL seviyesini gören gram altın, 5 bin 420 TL’ye kadar gevşedi.

Gram altın saat 18.30 itibarıyla 5 bin 448 TL seviyelerinde hareket ediyor.

GÜMÜŞTE DE BENZER TABLO

Gümüş piyasasında da sert kayıplar yaşandı. Ons gümüş dün yüzde 7,2 düşüşle 48,70 dolara gerileyerek Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün ise gümüş, saat 18.30 itibarıyla 48,12 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TRUMP’IN POL İTİKALARI VE MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ ETKİLİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve artan jeopolitik belirsizlikler, son dönemde altın ve gümüşteki yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Merkez bankalarının dolardan uzaklaşmak için altın alımlarını artırması, bireysel yatırımcıların da borsa fonları (ETF) aracılığıyla değerli metallere yönelmesi, piyasaları uzun süre yukarı taşımıştı.

UZMANLARDAN UYARI: “AŞIRI ALIM B ÖLGES İNDEYDİ”

Citigroup, sert düşüş sonrası “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti. Banka stratejistleri, altında pozisyonların aşırı şiştiğini belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gerileyebileceğini öngördü.