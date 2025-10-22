Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altın piyasasında şok senaryo: Dev banka sert düşüş bekliyor!

Altın piyasasında şok senaryo: Dev banka sert düşüş bekliyor!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Altın piyasasında şok senaryo: Dev banka sert düşüş bekliyor!
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Altın ve gümüşte 9 haftalık yükseliş sona ererken, sert satış dalgası piyasaları sarstı. Citigroup, altındaki pozisyonların aşırı şiştiğini belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar seviyelerine gerileyebileceği uyarısında bulundu.

Altın ve gümüş fiyatlarında 9 haftadır süren yükseliş serisi, dünkü işlemlerde sert satış dalgasıyla sona erdi. Uzmanlar, bu düşüşün teknik bir düzeltme olabileceğini belirtiyor. Ancak orta vadede, enflasyon endişeleri ve Fed’in faiz indirim beklentileri nedeniyle değerli metallerin yeniden güç kazanabileceği öngörülüyor.

ALTIN 2013’TEN BU YANA EN HIZLI DÜŞÜŞÜ YAŞADI

Altının ons fiyatı, dün yüzde 5,3 değer kaybederek 4 bin 125 dolardan kapanış yaptı. Bu, Nisan 2013’ten bu yana görülen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Bugün saat 18.30 itibarıyla ons altın yüzde 1,06 kayıpla 4 bin 36 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN 5 BİN 900 TL’DEN 5 BİN 420 TL’YE GERİLEDİ

Ons altındaki düşüş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Dünkü işlemlerde 5 bin 901 TL seviyesini gören gram altın, 5 bin 420 TL’ye kadar gevşedi.

Gram altın saat 18.30 itibarıyla  5 bin 448 TL seviyelerinde hareket ediyor.

GÜMÜŞTE DE BENZER TABLO

Gümüş piyasasında da sert kayıplar yaşandı. Ons gümüş dün yüzde 7,2 düşüşle 48,70 dolara gerileyerek Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Bugün ise gümüş, saat 18.30 itibarıyla 48,12 dolar seviyesinde işlem görüyor.

TRUMP’IN POLİTİKALARI VE MERKEZ BANKALARININ ALTIN TALEBİ ETKİLİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikaları ve artan jeopolitik belirsizlikler, son dönemde altın ve gümüşteki yükselişi destekleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

Merkez bankalarının dolardan uzaklaşmak için altın alımlarını artırması, bireysel yatırımcıların da borsa fonları (ETF) aracılığıyla değerli metallere yönelmesi, piyasaları uzun süre yukarı taşımıştı.

UZMANLARDAN UYARI: “AŞIRI ALIM BÖLGESİNDEYDİ”

Citigroup, sert düşüş sonrası “ağırlığı artır” tavsiyesini geri çekti. Banka stratejistleri, altında pozisyonların aşırı şiştiğini belirterek fiyatların önümüzdeki haftalarda 4 bin dolar civarına gerileyebileceğini öngördü.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Tesla 13 bin aracı geri çağırdı! İşte sorun yaşanan modellerNational Geographic, dünyanın en iyi 26 rotasını açıkladı! Listede Türkiye'den de yer var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı - EkonomiBir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdıAltının kilogram fiyatı 1 günde 355 bin lira düştü - Ekonomi1 günlük kayıp 355 bin lira olduTürkiye'nin ardından İngiltere! Ünlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı - EkonomiÜnlü pizzacı 9 ayda 2. kez iflas ettiTRT çalışanlarına 110 bin TL promosyon - EkonomiTRT çalışanlarına 110 bin TL promosyonCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız... - EkonomiCevdet Yılmaz'dan kritik ekonomi mesajı: Temel amacımız...Şehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı? - EkonomiŞehit yakınları ve gaziler için 2026 bütçesinde ne kadar kaynak ayrıldı?
Sonraki Haber Yükleniyor...