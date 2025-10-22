Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TRT çalışanları 95 bin TL'si nakit, 15 bin TL'si ParafPara olmak üzere 110 bin TL promosyon ödemesi alacak. Halkbank ile yapılan anlaşma kapsamında banka promosyonu tercih etmeyenlere vade sayısına göre değişmekle beraber 440 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecek.

TRT, çalışanlarının maaş promosyonu için kamu bankası Halkbank ile anlaştı. Anlaşma kapsamında TRT çalışanlarına 110 bin TL promosyon ödenecek. 

TRT tarafından personele yapılan duyuru şöyle:

"Yeni dönemi kapsayan maaş ve promosyon protokolü, Halkbank (Türkiye Halk Bankası A.Ş.) ile imzalanmıştır.

Yapılan protokol kapsamında, promosyon tutarı 95.000 TL nakit ve 15.000 TL ParafPara olmak üzere toplam 110.000 TL olarak belirlenmiş olup; nakit promosyon tutarı Aralık 2025 maaşının ardından tek seferde, ParafPara tutarı ise Ocak, Şubat ve Mart 2026’da üç eşit parça halinde hesaplara yatırılacaktır.

MESAİ SAATİ İÇİNDE PARA TRANSFERİ ÜCRETSİZ

Protokol süresince: Banka şubesi, ATM, internet/mobil/telefon bankacılığı aracılığıyla havale, FAST ve mesai saatleri içerisinde yapılacak EFT işlemlerinden, maaş hesaplarına tanımlanacak elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon, su vb. otomatik fatura ödeme talimatlarından, banka kartı, kredi kartı, çalışanın eşi ve çocukları için talep edilecek ek kartlardan ücret alınmayacaktır.

Banka promosyonunu tercih etmeyen çalışma arkadaşlarımıza, 6, 8, 10, 12 ay seçenekli sıfır faizli kredi imkânı sunulmuştur. (Örnek kredi tutarı ve ödemeler için ekteki dosyaya bakabilirsiniz.)

Kurumumuzun yoğun çalışmaları sonucu yapılan anlaşmanın tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

